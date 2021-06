Bắc Ninh: 9 công ty ghi nhận 34 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong 1 ngày

Dân trí Trong ngày 5/6, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh phát hiện 34 ca dương tính tại 9 công ty, trong đó Công ty TNHH AAC Technologies Việt Nam - KCN Quế Võ ghi nhận nhiều nhất với 19 ca.

Công nhân trọ ở ổ dịch thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu ngồi đợi lên xe ô tô di để di chuyển đến khu cách ly tập trung.

Đến 6h ngày 6/6, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 1.087 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trên địa bàn tỉnh hiện có 1.120 doanh nghiệp nằm trong 10 KCN tập trung và 26 cụm công nghiệp với khoảng 450.000 công nhân. Tính đến ngày 5/6, Bắc Ninh đã ghi nhận 314 ca mắc tại 69 doanh nghiệp.

Trong ngày 5/6, Bắc Ninh ghi nhận 34 ca mắc tại 9 công ty, trong đó Công ty TNHH AAC ghi nhận nhiều nhất với 19 ca.

Tỉnh Bắc Ninh đang chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý ca mắc SARS-CoV-2 tại Công ty TNHH AAC Technologies Việt Nam - KCN Quế Võ (gọi tắt là Công ty AAC); truy vết, sàng lọc đối với F0, F1, F2; cách ly y tế theo quy định, xét nghiệm toàn bộ số công nhân cả 3 khu A, khu B, khu C của Công ty AAC hiện đang ở lại nhà máy từ ngày 2/6/2021; chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện việc phun khử khuẩn toàn bộ khu A Công ty AAC; đánh giá nguy cơ lây nhiễm đối với cả 3 khu A, B, C để đưa ra biện pháp xử lý; rà soát trình tự xét nghiệm đối với toàn bộ công nhân trước khi vào 3 khu vực (A, B, C) của công ty làm việc và ở lại từ ngày 2/6...

Các cơ quan chức năng đang đẩy nhanh tiến độ truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến ca mắc Covid-19 tại phường Đại Phúc, Khắc Niệm, Nam Sơn (thành phố Bắc Ninh); Đại Đồng Thành, An Bình (huyện Thuận Thành), Phương Liễu, Việt Thống (huyện Quế Võ); Triển khai xét nghiệm diện rộng tại thành phố Bắc Ninh, huyện Thuận Thành, Quế Võ; lấy mẫu ngẫu nhiên tại cộng đồng, người lao động liên quan đến các ổ dịch tại khu công nghiệp Bắc Ninh, Bắc Giang và những người dân có triệu chứng sốt trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, tỉnh có 6 cơ sở điều trị bệnh nhân dương tính: gồm Bệnh viện dã chiến số 1 (TTYT Tiên Du), Bệnh viện dã chiến số 2 (TTYT Gia Bình), Bệnh viện dã chiến số 3 (TTYT Thuận Thành), Bệnh viện dã chiến số 4 (Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng), Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh; với tổng số 1.600 giường. Tổng số bệnh nhân đang điều trị: 787 bệnh nhân: 27 bệnh nhân nặng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Bá Đoàn