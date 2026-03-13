13 học sinh đau bụng, nôn mửa sau khi uống trà sữa ở Đà Nẵng

Ngày 13/3, Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My (thành phố Đà Nẵng) đã có báo cáo kết quả ban đầu vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Trà My.

Theo báo cáo, lúc 10h35 ngày 12/3, Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My tiếp nhận 13 bệnh nhân là học sinh nhập viện với các biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn, nghi do ngộ độc thực phẩm.

Một ly trà sữa không nhãn mác (Ảnh minh họa: Hoài Sơn).

Thông tin khai thác ban đầu từ học sinh, chiều 11/3, các em đã mua và uống trà sữa tại một quán gần trường. Đến sáng 12/3, nhiều em xuất hiện triệu chứng đau bụng, mệt mỏi, buồn nôn, đau đầu nên được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Bắc Trà My để thăm khám.

Theo nhận định ban đầu, các trường hợp này nghi liên quan đến ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng trà sữa mua bên ngoài trường học.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã điều tra dịch tễ, xác minh vụ việc, lấy mẫu thực phẩm gồm trà sữa còn lại của bệnh nhân và mẫu trà sữa được quán chế biến trong ngày 11/3 để gửi xét nghiệm.

Liên quan đến vụ việc, chiều 13/3, thông tin từ lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, sức khỏe các học sinh hiện đã ổn định và đã trở lại lớp học bình thường.