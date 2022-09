Ăn thịt bò hay thịt lợn tốt hơn?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, khi đặt lên bàn cân những lợi ích sức khỏe mà thịt bò mang lại chưa chắc đã vượt trội hơn so với thịt lợn. Thậm chí, xét về một số khía cạnh, thịt lợn lại có những giá trị "vượt mặt" thịt bò. Một yếu quan trọng cần xét đến chính là phần thịt lợn/thịt bò mà chúng ta ăn.

Những loại thịt bò/thịt lợn được chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhất

Có 6 loại thị bò nằm trong danh sách này đó là: gân bò, bắp chân sau, gân chân sau, bắp chân trước, gân chân trước và thăn bò.

Theo lý giải của các chuyên gia dinh dưỡng đây là những loại thịt có chỉ số về năng lượng, lượng mỡ tốt nhất. Bên cạnh đó, những phần thịt bò này cũng có khả năng bổ sung vi lượng sắt cho cơ thể hàng đầu.

Chỉ có một loại thịt lợn nằm trong danh sách này, đó là thịt lợn nạc. Đây là thuật ngữ dùng để chỉ thịt lợn có hàm lượng mỡ dưới 5% đến 10%, tức là thịt nhìn về cảm quan bên ngoài gần như không có mỡ, chẳng hạn như thịt thăn.

Chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh thịt lợn nạc sở hữu các giá trị dinh dưỡng rất lớn:

- Hàm lượng protein và sắt tương tự như 6 loại thịt bò nêu trên.

- Hàm lượng vitamin B1 gấp 9-18 lần 6 loại thịt bò nêu trên. Ăn 50g thịt lợn nạc mỗi ngày có thể đáp ứng 22,5% nhu cầu vitamin B1 hàng ngày của người trưởng thành. Do đó, việc thịt lợn nạc giàu vitamin B1 hơn thịt bò là một lợi thế về dinh dưỡng.

- Thịt lợn nạc cung cấp năng lượng và chất béo cao hơn một chút so với 6 loại thịt bò kể trên. Tuy nhiên nếu chúng ăn với chế độ theo khuyến cáo là khoảng 50g thịt mỗi ngày, lượng chênh lệch chất béo trong khẩu phần thịt lợn nạc và các loại thịt bò nêu trên là không đáng kể.

Ví dụ, so sánh giữa thịt lợn nạc với gân bò (loại thị bò có năng lượng thấp nhất), ăn 50g thịt lợn nạc sẽ chỉ cung cấp nhiều hơn 22,5 kcal so với 50g gân bò. Khi so sánh giữa thịt lợn nạc và thăn bò (loại thịt bò có hàm lượng chất béo thấp nhất), nếu ăn 50g thịt lợn nạc, bạn sẽ chỉ hấp thụ nhiều hơn 2,65 gam chất béo so với 50g thịt thăn bò.

Các loại thịt bò/thịt lợn không nên ăn quá nhiều

Các loại thịt này bao gồm: thịt ức, vai, sườn của bò và thịt sườn, chân giò sau, bụng (thịt ba chỉ), lưng của lợn .

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những loại thịt này chứa nhiều năng lượng và chất béo, cũng như nhiều chất béo bão hòa. Việc hấp thụ quá nhiều axit béo bão hòa không có lợi cho sức khỏe tim mạch. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo rằng, nên kiểm soát lượng axit béo bão hòa trong khoảng 10% tổng năng lượng.

Lấy một ví dụ là nữ lao động chân tay trưởng thành, năng lượng được khuyến nghị hàng ngày là 1800 kcal, và lượng axit béo bão hòa nên được kiểm soát trong vòng 20 gam.

Lấy ví dụ về thịt ba chỉ của lợn, chỉ với 100g sẽ cung cấp cho cơ thể khoảng 12g axit béo bão hòa. Cần biết rằng trong sữa, trứng và các thực phẩm khác mà chúng ta ăn hàng ngày cũng có chứa axit béo bão hòa. Vì vậy, nếu không kiểm soát dễ dẫn đến tình trạng cung cấp dư thừa loại axit béo này.

Trong các loại thịt trên, thịt bò có hàm lượng axit béo bão hòa cao hơn hẳn thịt lợn.

Do đó, nhìn chung không phải thịt bò bổ dưỡng hơn thịt lợn. Thịt lợn nạc không thua kém thịt bò về năng lượng, chất béo và chất đạm, trong khi nhiều vitamin B1 hơn thịt bò. Nhưng dù là thịt lợn hay thịt bò cũng không nên ăn quá nhiều. Duy trì ở mức tối đa 50g mỗi ngày sẽ tối ưu cho sức khỏe nhất.

Xây dựng bữa ăn cân bằng dinh dưỡng

Một bữa ăn cân bằng dinh dưỡng gồm những thành phần thiết yếu sau đây:

Trái cây: Cần lựa chọn trái cây tươi có sẵn theo mùa, hạn chế các loại trái cây đóng hộp.

Rau: Là nguồn chủ yếu cung cấp cho cơ thể các vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Ngũ cốc: Nên ưu tiên ăn những loại thực phẩm chế biến từ ngũ cốc nguyên hạt. Thời nay, người ta có khuynh hướng tiêu thụ các loại bột trắng tinh luyện. Tuy nhiên, trong quá trình tinh luyện bột, khi phần vỏ bên ngoài của các hạt ngũ cốc vốn chứa nhiều chất dinh dưỡng nhất lại bị loại bỏ.

Protein: Thịt, cá và các loại đậu như đậu que, đậu đũa là nguồn cung cấp protein tốt nhất. Chúng rất cần thiết cho sự tăng trưởng cơ và sự phát triển của não. Protein từ các loại thịt nạc, thịt ít mỡ như gà, một vài phần nạc của bò, lợn và protein từ cá là những lựa chọn tốt nhất.

Sữa và các sản phẩm từ sữa: Cung cấp cho cơ thể canxi, vitamin D và những chất dinh dưỡng thiết yếu khác. Tuy nhiên, sữa và các sản phẩm từ sữa cũng có nhiều chất béo, do đó nên chọn những sản phẩm đã giảm hoặc loại bỏ chất béo.