An tâm xóa cận cùng "Bác sĩ dễ hiểu" tại Mắt Sài Gòn

Dân trí Khi rào cản kính cận được xóa bỏ, đó chính là lúc bạn tự do trải nghiệm cuộc sống, tự tin vươn đến những thành công mới. Tuy nhiên, điều e ngại nhất khi muốn xóa cận chính là việc bạn phải đối diện với rất nhiều thông tin và thuật ngữ y khoa.

Hiểu được tâm lý này, hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn luôn nỗ lực để giúp người bệnh hiểu rõ vấn đề, từ đó thêm an tâm điều trị thông qua chuỗi nội dung "Bác sĩ dễ hiểu".

3 "được" khi trò chuyện cùng "Bác sĩ dễ hiểu" là gì?

Với mục tiêu giúp các bạn trẻ đang có nhu cầu xóa cận thêm yên tâm trước khi lựa chọn phương pháp điều trị cho đôi mắt, "Bác sĩ dễ hiểu" là chuỗi nội dung nằm trong chiến dịch "Khi bớt là thêm" của hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn. Chỉ cần vài phút theo dõi "Bác sĩ dễ hiểu", bạn sẽ nhận được những lời giải thích hữu ích từ chính các chuyên gia.

Điểm "được" đầu tiên chính là bạn chỉ cần ngồi nhà vẫn có thể tiếp cận với thông tin y khoa chính thống. Các thông tin y khoa trong mảng phẫu thuật điều trị cận thị có độ phức tạp, đôi lúc độc giả tìm hiểu qua google chưa hiểu rõ bản chất. Chuỗi series "Bác sĩ dễ hiểu" tổng hợp đầy đủ những câu hỏi thường gặp nhất, theo từng chủ đề trong xóa cận như: Đối tượng phù hợp; Lựa chọn phương pháp; Chăm sóc sau phẫu thuật... là cầu nối hữu ích giúp bạn chỉ cần nghe nhanh vài phút là đã gần như đủ bộ "bí kíp" trong tay.

Điểm "được" thứ hai phải kể đến là "Được nghe chính giọng bác sĩ nên thêm phần an tâm". Cảm giác bác sĩ đang trò chuyện ngay bên cạnh giúp mình thấy an tâm, thoải mái rất nhiều.

Điểm "được" quan trọng chính là sự tâm lý trong điều trị của các bác sĩ. Không chỉ trả lời thông tin chuyên môn theo "ngôn ngữ" của khách hàng, các bác sĩ dễ hiểu còn hóm hỉnh để giải tỏa những lo lắng của bạn nữa. Cách trình bày vấn đề mạch lạc, dễ hiểu, rõ ràng, dễ đi vào lòng người từ chính những bác sĩ chuyên khoa đảm bảo sẽ khiến bạn "quẳng gánh lo đi mà vui sống".

Nếu cảm thấy cận thị gây ra nhiều phiền toái, bạn có thể cân nhắc đến các phương pháp xóa cận.

Bác sĩ dễ hiểu và 4 điểm độc đáo dành cho hội cận thị

Anh Nguyễn Phương Văn (quận Phú Nhuận, TPHCM) hào hứng: "Đợt giãn cách vừa rồi ở nhà tần suất làm việc trên các thiết bị điện tử nhiều hơn bình thường nên có vẻ mắt bị tăng độ. Định đợt này đi khám và mổ cận luôn nên tôi tìm hiểu thông tin để an tâm hơn. Nhờ chuỗi video Bác sĩ dễ hiểu mà tôi hiểu thêm về phương pháp Relex Smile - kỹ thuật chữa cận, loạn thị tiên tiến và an toàn nhất hiện nay. Hóa ra không hề phức tạp chút nào, theo video của "Bác sĩ dễ hiểu" giải thích thì phương pháp này nhanh và dễ như nở một nụ cười. Để có một nụ cười tươi tự nhiên, bạn chỉ mất 5 giây để nhoẻn miệng, nheo mắt. Vậy thì chỉ cần bạn cười khoảng 5 lần như vậy là ca phẫu thuật hoàn thành. Phương pháp này không dùng dao, giảm thiểu tối đa nguy cơ biến chứng và tái cận. Giờ thì chỉ cần đợi chốt lịch hẹn với bác sĩ là tôi an tâm tạm biệt cặp kính cận rồi".

Bớt áp lực cho đôi mắt - thêm tự do trải nghiệm.

Điểm độc đáo đầu tiên của chuỗi video Bác sĩ dễ hiểu nằm ở đội ngũ bác sĩ thăm khám ở khắp ba miền. Bất kể bạn ở miền nào cũng tha hồ chọn xem tư vấn của bác sĩ khu vực mình sống để thấy gần gũi hơn. Các bác sĩ giải đáp nhiệt tình, giúp bạn cập nhật các thông tin y khoa mới nhất theo cách dễ hiểu nhất.

Bác sĩ dễ hiểu là một trong nhiều hoạt động ý nghĩa của Mắt Sài Gòn nhằm lan tỏa thông điệp "Khi bớt là thêm".

Điểm thứ hai chính là phần nội dung câu hỏi vô cùng đa dạng. Bạn sẽ bất ngờ khi thấy những thắc mắc không của riêng ai về việc xóa cận đã được tổng hợp thành những đoạn clip ngắn vô cùng súc tích. Chuỗi video "Bác sĩ dễ hiểu" này sẽ giúp bạn có đầy đủ thông tin nền về quy trình xóa cận: Trước, trong và sau khi xóa cận. Phẫu thuật xóa cận cảm giác như thế nào, phương pháp xóa cận nào tốt nhất chắc chắn là điều ai cũng băn khoăn, vậy nên bạn đừng quên tham khảo những gợi ý chuyên ngành từ "Bác sĩ dễ hiểu". Những điều lưu ý trước khi phẫu thuật và chăm sóc mắt sau phẫu thuật như thế nào cũng sẽ giúp bạn chuẩn bị tốt hơn cho hành trình xóa cận của mình. Các bạn có thể tham khảo thêm thông qua link này: khibotlathem.matsaigon.com

Điểm thứ ba chính là độ tin cậy của thông tin y khoa được cung cấp. Là hệ thống bệnh viện chuyên khoa Mắt hàng đầu Việt Nam, Mắt Sài Gòn đã triển khai nhiều chiến dịch, hoạt động giúp người dân nhận thức được tầm quan trọng của đôi mắt sáng khỏe, cũng như chia sẻ kiến thức, thói quen tốt cho mắt đến mọi nhà. Các phương pháp phẫu thuật bằng laser điều trị tật khúc xạ trong 17 năm qua của Mắt Sài Gòn đã mang đến thị lực tinh anh cho hàng trăm nghìn đôi mắt.

Điểm cuối cùng nhưng quan trọng nhất của series này chính là việc tiếp thêm quyết tâm cho bạn để tìm lại tầm nhìn FULLHD cho đôi mắt. Với đôi mắt sáng khỏe, bạn tự tin hơn vào chính mình trong mọi hoạt động từ học tập, làm việc đến thể thao vận động. Không chỉ vậy, mắt còn là cơ quan giúp con người giao tiếp phi ngôn ngữ. Chỉ bằng ánh mắt, bạn có thể ra hiệu, thể hiện cảm xúc và trao đổi thông tin với người đối diện thay lời nói. Xóa cận và phục hồi thị lực sắc nét chính là chiến lược lâu dài để giải phóng mọi rào cản cho đôi mắt, đem lại một tầm nhìn sáng khỏe và một cuộc sống tuyệt vời hơn.

