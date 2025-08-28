Ăn nhiều loại thực phẩm này vô tình rút ngắn tuổi thọ của bạn

Tác giả chính của nghiên cứu Erikka Loftfield, Viện Ung thư Quốc gia ở Bethesda, Maryland (Mỹ), cho biết, nguy cơ tăng lên 15% đối với nam giới và 14% đối với phụ nữ sau khi dữ liệu được điều chỉnh.

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi hơn 500.000 người từ 50 đến 71 tuổi trong gần ba thập kỷ (dữ liệu được thu thập từ năm 1995).

Khi được hỏi về mức tiêu thụ 124 loại thực phẩm, những người nằm trong nhóm 90% tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến cho biết đồ uống đứng đầu danh sách của họ.

Thực phẩm siêu chế biến có thể bao gồm chất bảo quản, chất tạo màu nhân tạo, chất nhũ hóa, đường, muối... được thêm vào hoặc thay đổi để làm cho thực phẩm hấp dẫn hơn (Ảnh minh họa: Istock).

"Nước ngọt ăn kiêng (nước ngọt không đường) là tác nhân chính dẫn đến việc tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến. Thứ hai là đồ uống có đường. Đồ uống là một thành phần rất quan trọng của chế độ ăn uống và là tác nhân dẫn đến thực phẩm siêu chế biến", Loftfield cho biết.

Theo The New York Post, nghiên cứu cho thấy các loại ngũ cốc tinh chế như bánh mì siêu chế biến và các loại bánh nướng xếp thứ hai về mức độ phổ biến.

Cũng theo nghiên cứu, so với những người ăn rất ít hoặc hầu như không ăn thực phẩm siêu chế biến, những người ăn nhiều thực phẩm chế biến quá mức nhất có nhiều khả năng tử vong vì bệnh tim hoặc tiểu đường.

Thịt siêu chế biến cao và nước ngọt là một trong số các nhóm thực phẩm siêu chế biến có liên quan chặt chẽ nhất đến nguy cơ tử vong.

Nước ngọt ăn kiêng được coi là thực phẩm siêu chế biến vì chúng chứa chất tạo ngọt nhân tạo như aspartame, acesulfame kali và stevia, cùng các chất phụ gia bổ sung không có trong thực phẩm nguyên chất.

Đồ uống ăn kiêng có liên quan đến nguy cơ tử vong sớm do bệnh tim mạch cũng như khởi phát chứng mất trí, tiểu đường type 2, béo phì, đột quỵ và hội chứng chuyển hóa, có thể dẫn đến bệnh tim và tiểu đường.

Hướng dẫn chế độ ăn uống của Hoa Kỳ dành cho người Mỹ đã khuyến nghị hạn chế đồ uống có đường, vì chúng có liên quan đến tử vong sớm và phát triển bệnh mãn tính.

Một nghiên cứu vào tháng 3/2019 cho thấy những phụ nữ uống hơn hai khẩu phần đồ uống có đường mỗi ngày (được định nghĩa là một ly, chai hoặc lon tiêu chuẩn) có nguy cơ tử vong sớm cao hơn 63% so với những phụ nữ uống chúng ít hơn một lần mỗi tháng. Những người đàn ông làm như vậy có nguy cơ tăng 29%.

“Đây là một nghiên cứu đoàn hệ lớn, kéo dài xác nhận mối liên hệ giữa lượng thực phẩm siêu chế biến tiêu thụ và tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân, đặc biệt là do bệnh tim mạch và tiểu đường type 2”, Carlos Monteiro, giáo sư danh dự về dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng tại Đại học São Paulo của Brazil, cho biết.

Monteiro đã đặt ra thuật ngữ thực phẩm siêu chế biến và tạo ra hệ thống phân loại thực phẩm NOVA, hệ thống này không chỉ xem xét chất dinh dưỡng mà còn xem xét cách chế biến thực phẩm.

Hệ thống NOVA phân loại thực phẩm từ thực phẩm chưa chế biến hoặc chế biến tối thiểu - thực phẩm nguyên chất như trái cây và rau quả - đến thực phẩm siêu chế biến như thịt nguội và xúc xích.

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc, thực phẩm siêu chế biến chứa các thành phần không bao giờ hoặc hiếm khi được sử dụng trong bếp, hoặc các loại phụ gia có chức năng làm cho sản phẩm cuối cùng ngon miệng hoặc hấp dẫn hơn.

Danh sách các chất phụ gia bao gồm chất bảo quản để chống nấm mốc và vi khuẩn; chất nhũ hóa để giữ cho các thành phần không tương thích không bị tách ra; phẩm màu và thuốc nhuộm nhân tạo; chất chống tạo bọt, tạo khối, tẩy trắng, tạo gel và tráng men; và thêm hoặc thay đổi đường, muối và chất béo được thiết kế để làm cho thực phẩm ngon miệng hơn.