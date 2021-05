An Giang: Vợ chồng bác sĩ Việt ở Campuchia nghi dương tính với SARS-CoV-2

Dân trí Sáng 4/5, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, địa phương vừa phát hiện 2 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam nghi dương tính với SARS-CoV-2.

Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu của Trung tâm Y tế huyện An Phú, bà Nguyễn Thị K. P. (sinh năm 1956), cùng chồng là Nguyễn Q.D. sinh sống ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia) khoảng 3 năm nay. Bà K.P. không đi ra khỏi nhà trong khoảng 14 ngày trở lại đây.

Cách đây khoảng 14 ngày, bà K.P. bị sốt, ho, khó thở. Sau đó, bà P. đến Bệnh viện ở Phnom Penh (Campuchia) điều trị, với chẩn đoán suy hô hấp cấp/viêm phổi nặng, điều trị được 10 ngày bệnh không thuyên giảm, nên bà P. xin về Việt Nam điều trị.

Bà K.P. và ông Q.D. được xe cấp cứu của bệnh viện ở Phnom Penh (Campuchia) chuyển đến Cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú tỉnh An Giang) tiếp nhận đúng quy định.

Bà K.P. và ông Q.D. được xe cấp cứu của bệnh viện ở Phnom Penh (Campuchia) chuyển đến Cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) làm thủ tục xin về Việt Nam lúc 8h30, ngày 3/5, được cán bộ cửa khẩu Khánh Bình (Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình - Bộ đội Biên phòng An Giang) làm tờ khai y tế theo đúng quy định và gọi điện thoại nhờ xe cấp cứu Hội Chữ thập đỏ thị trấn Long Bình chuyển thẳng đến Trung tâm Y tế huyện An Phú, không ghé nơi nào khác.

Được biết, ông Nguyễn Q.D. là bác sĩ đang công tác tại một bệnh viện ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia). Cách đây khoảng 10 ngày, ông Q.D. có tham gia điều trị cho bệnh nhân có biểu hiện suy hô hấp. Sau đó, bệnh viện đóng cửa không hoạt động, nên ông ở nhà. Hiện, sức khỏe ông bình thường.

Hiện bà K.P. và ông Q.D. được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú.

Tại khu cách ly điều trị Trung tâm Y tế huyện An Phú, bà K.P. và chồng (người đi theo nuôi bệnh) được lấy mẫu làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho kết quả bà K.P. dương tính với virus SARS-CoV-2, ông Q.D. âm tính.

Sau đó, cả bà K.P. và ông Q.D. được lấy mẫu gửi về Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang làm xét nghiệm Realtime-PCR cho kết quả cả 2 nghi ngờ dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngay sau khi có kết quả test nhanh từ Trung tâm y tế huyện An Phú, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện An Phú đã chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị trấn Long Bình phối hợp với lực lượng Biên phòng điều tra nhanh các đối tượng F1, F2, F3; đồng thời tiến hành khử khuẩn khu vực nơi đi, nơi đến và xe di chuyển bệnh nhân theo đúng quy định.

Minh Anh