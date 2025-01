9 lợi ích sức khỏe ấn tượng của loại rau được Mỹ chấm điểm cao nhất

Sau đây là 9 lợi ích sức khỏe ấn tượng của cải xoong.

Chứa nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là vitamin K

Cải xoong là một loại thực phẩm cực kỳ giàu dinh dưỡng, chứa ít calo nhưng chứa nhiều chất dinh dưỡng.

Trên thực tế, nó được xếp hạng số một trong danh sách các loại trái cây và rau củ cực kỳ giàu dinh dưỡng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ. 34 gram cải xoong cung cấp 4 calo, 0,4 gram carb, 0,8 gram protein, 0,2 gram chất xơ và các vitamin A, C, K…

Đặc biệt, 34 gram cải xoong cung cấp hơn 100% lượng hấp thụ hàng ngày tham khảo (RDI) cho vitamin K, một loại vitamin tan trong chất béo cần thiết cho quá trình đông máu và giúp xương khỏe mạnh.

Cải xoong cũng chứa một lượng nhỏ vitamin E, thiamine, riboflavin, vitamin B6, folate, axit pantothenic, magiê, phốt pho, kali, natri và đồng.

Cải xoong mang lại nhiều lợi ích sức khỏe ấn tượng (Ảnh minh họa: Wickedleeks).

Hàm lượng chất chống oxy hóa cao

Theo Healthline, cải xoong chứa nhiều hợp chất thực vật được gọi là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ chống lại tổn thương tế bào do các gốc tự do gây ra, đây là các phân tử có hại dẫn đến stress oxy hóa.

Stress oxy hóa có liên quan đến một số bệnh mãn tính bao gồm tiểu đường, ung thư và bệnh tim mạch. May mắn thay, chế độ ăn nhiều thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như cải xoong có thể giúp bảo vệ chống lại stress oxy hóa, có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh này.

Một nghiên cứu về các hợp chất chống oxy hóa trong 12 loại rau họ cải khác nhau đã tìm thấy hơn 40 loại flavonoid (một loại hóa chất thực vật) độc đáo trong cải xoong. Trên thực tế, cải xoong vượt trội hơn tất cả các loại rau khác trong nghiên cứu này về tổng lượng phenol và khả năng trung hòa các gốc tự do.

Hơn nữa, các nghiên cứu đã liên kết chất chống oxy hóa trong cải xoong với nguy cơ mắc bệnh ung thư, tiểu đường và bệnh tim thấp hơn.

Chứa các hợp chất có thể ngăn ngừa một số loại ung thư

Vì cải xoong có hàm lượng phytochemical cao, nên nó có thể làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Cải xoong và các loại rau họ cải khác chứa glucosinolate, được kích hoạt thành các hợp chất gọi là isothiocyanate khi chúng được cắt bằng dao hoặc nhai.

Isothiocyanate bao gồm các hóa chất như sulforaphane và phenethyl isothiocyanate (PEITC). Các hợp chất này bảo vệ chống lại ung thư bằng cách bảo vệ các tế bào khỏe mạnh khỏi bị tổn thương, vô hiệu hóa các hóa chất gây ung thư và ngăn chặn sự phát triển và lây lan của khối u.

Isothiocyanate có trong cải xoong đã được chứng minh là có tác dụng ngăn ngừa ung thư ruột kết, phổi, tuyến tiền liệt và da.

Ngoài ra, nghiên cứu chứng minh rằng isothiocyanate và sulforaphane có trong cải xoong có tác dụng ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư vú.

Có lợi cho sức khỏe tim mạch theo nhiều cách ấn tượng

Ăn cải xoong có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch theo nhiều cách khác nhau.

- Cải xoong là một phần của họ rau họ cải.

Một chế độ ăn nhiều rau họ cải có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch. Đánh giá các nghiên cứu trên hơn 500.000 cá nhân cho thấy ăn rau họ cải giúp giảm 16% nguy cơ mắc bệnh tim.

- Chất chống oxy hóa cải thiện sức khỏe tim mạch

Cải xoong chứa các chất chống oxy hóa beta carotene, zeaxanthin và lutein. Nồng độ carotenoid thấp có liên quan đến bệnh tim và huyết áp cao. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nồng độ carotenoid cao không chỉ bảo vệ chống lại sự phát triển của bệnh tim mà còn làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ.

- Nitrat trong chế độ ăn uống giúp tăng cường sức khỏe mạch máu

Cải xoong cũng chứa nitrat trong chế độ ăn uống, giúp tăng cường sức khỏe mạch máu bằng cách giảm viêm và giảm độ cứng và độ dày của mạch máu.

Nitrat trong chế độ ăn uống cũng đã được chứng minh giúp hạ huyết áp bằng cách tăng oxit nitric trong máu.

- Cải xoong có thể làm giảm cholesterol

Hơn nữa, cải xoong có thể giúp hạ cholesterol, cải thiện sức khỏe tim mạch. Trong một nghiên cứu kéo dài 10 ngày trên những con chuột có cholesterol cao, việc điều trị bằng chiết xuất cải xoong đã làm giảm tổng lượng cholesterol xuống 34% và cholesterol LDL (cholesterol "xấu") xuống 53%.

Chống lại bệnh loãng xương

Cải xoong chứa nhiều khoáng chất cần thiết cho sức khỏe xương, bao gồm canxi, magie, kali và phốt pho. Canxi được biết đến rộng rãi vì tác dụng đối với sức khỏe xương, nhưng magie, vitamin K và kali cũng đóng vai trò quan trọng.

Một chế độ ăn cân bằng nhiều rau giàu dinh dưỡng có tác động tích cực đến sức khỏe xương. Ngoài ra, 34 gram cải xoong cung cấp hơn 100% RDI cho vitamin K. Vitamin K là một thành phần của osteocalcin, một loại protein tạo nên mô xương khỏe mạnh và giúp điều chỉnh quá trình chuyển hóa xương.

Trong một nghiên cứu, những người hấp thụ nhiều vitamin K nhất có khả năng bị gãy xương hông ít hơn 35% so với những người hấp thụ ít nhất.

Tăng cường chức năng miễn dịch nhờ hàm lượng vitamin C cao

Cải xoong chứa 15mg vitamin C trong mỗi khẩu phần 34 gram, chiếm 20% RDI đối với phụ nữ và 17% đối với nam giới.

Vitamin C nổi tiếng với tác dụng có lợi cho sức khỏe miễn dịch. Thiếu vitamin C có liên quan đến việc giảm chức năng miễn dịch và tăng tình trạng viêm. Vitamin C tăng cường hệ miễn dịch bằng cách tăng sản xuất các tế bào bạch cầu chống lại nhiễm trùng.

Mặc dù các nghiên cứu trong cộng đồng nói chung chưa chứng minh một cách thuyết phục rằng vitamin C làm giảm nguy cơ mắc cảm lạnh thông thường, nhưng nó làm giảm thời gian của các triệu chứng xuống 8%.

Hỗ trợ giảm cân

Mặc dù chưa được nghiên cứu cụ thể, cải xoong cũng có thể có lợi cho việc kiểm soát cân nặng. Đây là một loại thực phẩm cực kỳ giàu dinh dưỡng, mỗi khẩu phần 34 gram chỉ chứa 4 calo nhưng cung cấp một số chất dinh dưỡng quan trọng.

Nếu bạn đang cố gắng giảm cân, hãy thử thêm loại rau bổ dưỡng, ít calo này vào chế độ ăn uống.

Nitrat trong chế độ ăn có thể tăng cường hiệu suất thể thao

Các loại rau thuộc họ cải có chứa hàm lượng nitrat cao trong chế độ ăn. Nitrat là hợp chất có trong thực phẩm như củ cải đường, củ cải và rau lá xanh như cải xoong. Chúng làm giãn mạch máu và tăng lượng oxit nitric trong máu, có thể cải thiện hiệu suất tập thể dục.

Hơn nữa, nitrat trong chế độ ăn làm giảm huyết áp khi nghỉ ngơi và giảm lượng oxy cần thiết trong quá trình tập thể dục, có thể làm tăng khả năng chịu đựng khi tập thể dục.

Một số nghiên cứu về nitrat trong chế độ ăn từ củ cải đường và các loại rau khác đã chứng minh hiệu suất tập thể dục được cải thiện ở các vận động viên.

Bảo vệ sức khỏe mắt

Cải xoong chứa lutein và zeaxanthin, là những hợp chất chống oxy hóa trong họ carotenoid. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng lutein và zeaxanthin rất cần thiết cho sức khỏe của mắt. Đặc biệt, chúng bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh.

Lutein và zeaxanthin cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và đục thủy tinh thể. Vitamin C trong cải xoong cũng có rất tốt cho mắt.