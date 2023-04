Theo Men's Health, testosterone đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng cơ bắp và thúc đẩy ham muốn tình dục. Nó cũng cần để duy trì khối lượng xương, sản xuất tế bào hồng cầu và các chức năng cơ thể khác. Các cơ quan tiếp nhận hormone thực sự tồn tại khắp cơ thể, từ não đến xương đến mạch máu.

Trong khi hầu hết đàn ông thấy suy giảm testosterone một chút theo tuổi tác, một số trường hợp có thể gặp tình trạng testosterone thấp ở độ tuổi 20 hoặc 30. Thiếu hụt testosterone được coi là một tình trạng bệnh lý và khác với sự suy giảm nồng độ testosterone do tuổi tác.

Testosterone thấp ảnh hưởng đến mọi người theo những cách khác nhau, có thể biểu hiện ở thể chất, nhận thức và tình dục.

Hàm lượng testosterone ở nam giới suy giảm theo tuổi (Ảnh: Health).

Theo TS Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng Khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, sự suy giảm testosterone của người nam giới diễn ra từ từ, nhẹ nhàng hơn mỗi năm một chút. Vì thế, triệu chứng suy giảm hormone sinh dục của họ nhẹ nhàng kín đáo hơn.

Tình trạng này có dấu hiệu rất đặc trưng, nam giới hoàn toàn có thể nhận ra. Cụ thể, một người nam giới trên 45 tuổi tự nhiên thấy nhu cầu hoạt động tình dục giảm đi, tần suất quan hệ tình dục giảm đi, ảnh hưởng đến chất lượng chức năng của dương vật- cương cứng không tốt.

Ngoài ra, sự suy giảm testosterone cũng ảnh hưởng đến khả năng xuất tinh. Bình thường nếu nồng độ hormone đủ giúp nam giới kiểm soát được phản xạ xuất tinh tốt hơn, nhưng tự nhiên giảm đi thì phản xạ xuất tinh đến mà không thể dừng lại được.

Suy giảm testosterone liên quan trực tiếp đến chuyển hóa đường, chuyển hóa mỡ, mỡ máu, chuyển hóa axit uric. Vì thế khi đã có suy giảm testosterone thì nó sẽ là một trong những yếu tố tiềm căn gây ra rối loạn về chuyển hóa trong giai đoạn tiếp theo. Đó sẽ là căn nguyên cho các bệnh lý về tim mạch, tai biến mạch não, nhồi máu cơ tim, TS Bắc cho biết.

Dưới đây là 9 dấu hiệu suy giảm testosterone nam giới cần biết:

Ham muốn tình dục biến mất

Bác sĩ tiết niệu Philip Werthman, Los Angeles (Mỹ) cho biết, có lẽ ảnh hưởng phổ biến nhất của tình trạng testosterone thấp là ham muốn tình dục thấp. Bên cạnh ham muốn tình dục ít hơn, đàn ông gặp phải tình trạng này cũng có thể thủ dâm ít hơn và báo cáo ít tưởng tượng và có những giấc mơ khiêu dâm hơn.

Bạn có thể gặp khó khăn trong việc cương cứng

Testosterone cần thiết cho sự phát triển và duy trì chức năng cương dương ở nam giới. Testosterone giúp bạn đạt được và duy trì sự cương cứng bằng cách báo hiệu cho não kích hoạt phản ứng hóa học giúp bạn đạt được và duy trì trạng thái cương cứng. Testosterone thấp có thể gây khó cương cứng hoặc bạn có thể cương cứng tự phát.

Cơ bắp teo lại, hói đầu... đều có thể là triệu chứng cảnh báo mắc testosterone thấp (Ảnh minh họa: Everlyhealth).

Cơ bắp teo lại

Lượng testosterone dồi dào giúp xây dựng cơ bắp. Khi mức testosterone của bạn giảm xuống, cơ thể bạn sẽ chuyển sang quá trình dị hóa, phá vỡ các mô cơ thay vì xây dựng nó.

Trong một nghiên cứu của Nhật Bản, những người đàn ông có mức testosterone tự do thấp có nguy cơ mất cơ do lão hóa cao gấp 2-3 lần so với những người có mức bình thường.

Dương vật có thể nhỏ lại

Nếu không có dòng testosterone ổn định, các mô ở dương vật, bìu và tinh hoàn có thể bị teo lại. Kết quả là, dương vật của bạn có thể mất chiều dài và chu vi.

Bụng to ra

Các nhà nghiên cứu Úc nhận thấy những người đàn ông bị ung thư tuyến tiền liệt tăng 14% mỡ cơ thể và 22% mỡ nội tạng so với khi bắt đầu nghiên cứu sau một năm điều trị bằng liệu pháp ức androgen, một phương pháp điều trị làm "tắt" tác dụng của testosterone.

Theo các bác sĩ, mối liên hệ giữa béo phì và lượng testosterone thấp là một vòng luẩn quẩn. Testosterone thấp làm giảm động lực ra ngoài và làm mọi việc của bạn, điều này có thể khiến bạn tăng cân. Mỡ cơ thể dư thừa có thể thông qua sự tương tác phức tạp giữa các hormone và enzyme làm giảm mức testosterone.

Trí nhớ giảm sút

Giảm sút về trí nhớ thường xảy ra ở những người đàn ông có testosterone thấp. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ, việc bổ sung testosterone có tác dụng cải thiện trí nhớ của đàn ông ở mức độ thấp.

Tâm trạng của bạn trở nên tồi tệ

Một số tác dụng phụ của testosterone thấp - chẳng hạn như rối loạn chức năng tình dục và tăng cân - có thể khiến bạn cảm thấy buồn. Nhưng cũng có bằng chứng về tác động trực tiếp hơn của lượng testosterone thấp đối với tâm trạng, gây ra trạng thái trầm cảm của bạn.

Hơn nữa, các rối loạn tâm trạng như trầm cảm hoặc lo lắng có thể khởi đầu một chu kỳ rắc rối. Trầm cảm có thể ngăn chặn khả năng sản xuất testosterone của tinh hoàn, làm trầm trọng thêm vấn đề.

Xương của bạn yếu đi

Xương thực sự là mô sống, liên tục bị phá vỡ và xây dựng lại. Khi nồng độ testosterone giảm, xương của bạn bị phá vỡ nhanh hơn cơ thể bạn có thể xây dựng lại.

Do đó, bạn có nguy cơ cao bị mật độ xương thấp, loãng xương và gãy xương. Mật độ xương thay đổi khi bạn già đi và kết hợp với testosterone thấp, nó có thể khiến bạn có dáng vẻ khom lưng hoặc cúi xuống. Điều này, kết hợp với việc mất khối lượng cơ bắp có thể khiến bạn cảm thấy đau nhức.

Bạn có thể bị rụng tóc

Khi già đi, bạn sẽ thấy tóc mình mỏng đi và thậm chí có thể bắt đầu hói. Nếu bạn có mức testosterone thấp, bạn cũng có thể bị rụng lông trên cơ thể và trên khuôn mặt. Bạn cũng có thể nhận thấy rằng râu của mình mọc không nhanh và bạn không cần phải cạo nhiều.

Testosterone là một loại hormone quan trọng cho sự phát triển của lông trên khuôn mặt và cơ thể, vì vậy khi nó ở mức thấp, nó sẽ cản trở quá trình mọc tóc.