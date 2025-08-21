Ninh Bình: Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu bị tấn công

Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu làm việc với ông T. sáng 21/6 (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu).

Ngày 21/8, Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu (tỉnh Ninh Bình) cho biết một nữ điều dưỡng của bệnh viện đã bị người nhà bệnh nhân hành hung.

Khoảng 0h10 cùng ngày, tại Khoa Hồi sức cấp cứu, khi điều dưỡng đang đón tiếp bệnh nhân N.T.L., thì ông P.Đ.T. (con trai bà L., trú xã Hải Quang) bất ngờ đá vào bụng nhân viên y tế.

Ngay sau đó, lãnh đạo bệnh viện chỉ đạo làm rõ sự việc.

Tại buổi làm việc sáng 21/8, ông T. thừa nhận hành vi, trực tiếp xin lỗi nữ điều dưỡng và tập thể bệnh viện. Hiện mẹ ông T. đang được điều trị tại Khoa Truyền nhiễm.

Theo Bệnh viện Đa khoa Hải Hậu, tình trạng nhân viên y tế bị xúc phạm, hành hung từng xảy ra tại một số bệnh viện trên cả nước, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và hoạt động khám chữa bệnh.

Bệnh viện khẳng định sẽ phối hợp cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp bạo hành nhân viên y tế, đồng thời kêu gọi người bệnh và thân nhân chung tay xây dựng môi trường khám chữa bệnh an toàn, văn minh.