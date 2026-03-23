6 nguyên nhân ít ngờ tới khiến viêm âm đạo tái phát nhiều lần

Viêm âm đạo do vi khuẩn là tình trạng rối loạn hệ vi sinh vật âm đạo, xảy ra khi vi khuẩn có hại phát triển lấn át các vi khuẩn có lợi. Bệnh thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản và có xu hướng tái phát, gây khó chịu và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Theo các chuyên gia, tình trạng tái phát không chỉ liên quan đến hoạt động tình dục mà còn chịu tác động từ nhiều yếu tố khác nhau. Dưới đây là những nguyên nhân phổ biến có thể khiến viêm âm đạo do vi khuẩn kéo dài hoặc tái phát nhiều lần.

Hoạt động tình dục

Dù không được xếp vào nhóm bệnh lây truyền qua đường tình dục, viêm âm đạo do vi khuẩn có mối liên quan chặt chẽ với hoạt động tình dục. Quan hệ không dùng biện pháp bảo vệ hoặc có nhiều bạn tình có thể làm tăng nguy cơ mất cân bằng hệ vi sinh.

Ngoài ra, quan hệ qua đường hậu môn có thể đưa vi khuẩn từ trực tràng vào âm đạo. Việc sử dụng đồ chơi tình dục không được vệ sinh đúng cách cũng có thể làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn.

Trong trường hợp bệnh tái phát nhiều lần, người bệnh nên trao đổi với bác sĩ về việc kiểm tra các bệnh lây truyền qua đường tình dục và điều chỉnh hành vi quan hệ an toàn.

Thụt rửa âm đạo

Thụt rửa âm đạo là thói quen vệ sinh phổ biến ở một số phụ nữ, tuy nhiên lại không được khuyến khích. Việc sử dụng nước hoặc dung dịch để làm sạch sâu bên trong âm đạo có thể làm mất đi các vi khuẩn có lợi, đồng thời đẩy vi khuẩn có hại vào sâu hơn trong đường sinh dục.

Hệ quả không chỉ dừng lại ở viêm âm đạo do vi khuẩn mà còn có thể làm tăng nguy cơ viêm vùng chậu, kích ứng niêm mạc và các biến chứng trong thai kỳ.

Các chuyên gia nhấn mạnh âm đạo có cơ chế tự làm sạch tự nhiên, do đó chỉ cần vệ sinh vùng ngoài bằng sản phẩm dịu nhẹ.

Điều trị không đầy đủ

Việc không tuân thủ đầy đủ phác đồ điều trị là nguyên nhân thường gặp khiến bệnh kéo dài. Khi được kê đơn kháng sinh, người bệnh cần sử dụng đủ liều và đúng thời gian để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn gây bệnh.

Nếu ngừng thuốc sớm khi triệu chứng thuyên giảm, vi khuẩn có thể chưa được tiêu diệt hoàn toàn và dễ tái phát. Trong trường hợp bệnh kéo dài hoặc tái phát nhiều lần, bác sĩ có thể chỉ định liệu trình điều trị dài hơn hoặc thay đổi loại thuốc phù hợp.

Sử dụng kháng sinh

Kháng sinh là phương pháp điều trị chính đối với viêm âm đạo do vi khuẩn, tuy nhiên việc sử dụng kháng sinh trong các bệnh lý khác lại có thể gây tác dụng ngược. Thuốc kháng sinh không chỉ tiêu diệt vi khuẩn có hại mà còn ảnh hưởng đến các vi khuẩn có lợi trong cơ thể.

Sự suy giảm vi khuẩn có lợi làm mất cân bằng hệ vi sinh âm đạo, tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh phát triển. Đây là lý do một số phụ nữ có thể bị viêm âm đạo sau khi dùng kháng sinh kéo dài.

Thay đổi nội tiết tố

Nồng độ hormone trong cơ thể có vai trò quan trọng trong việc duy trì môi trường âm đạo ổn định. Khi estrogen giảm, số lượng vi khuẩn có lợi cũng giảm theo, làm tăng nguy cơ mất cân bằng.

Tình trạng này thường gặp ở phụ nữ trong giai đoạn mãn kinh hoặc mang thai. Ở phụ nữ mang thai, viêm âm đạo do vi khuẩn không chỉ gây khó chịu mà còn có thể liên quan đến nguy cơ sinh non hoặc trẻ sơ sinh nhẹ cân nếu không được điều trị kịp thời.

Hút thuốc

Nhiều nghiên cứu cho thấy hút thuốc có thể làm giảm số lượng vi khuẩn có lợi và làm tăng độ pH âm đạo. Khi môi trường trở nên kém thuận lợi cho vi khuẩn có lợi, vi khuẩn có hại dễ phát triển hơn.

Đây là một yếu tố nguy cơ thường bị bỏ qua nhưng có thể góp phần vào tình trạng tái phát kéo dài của bệnh.

Cách hạn chế tái phát viêm âm đạo do vi khuẩn

Để kiểm soát tình trạng tái phát, các chuyên gia khuyến nghị kết hợp điều trị y khoa với điều chỉnh lối sống. Người bệnh nên thăm khám để được chẩn đoán chính xác và xây dựng phác đồ phù hợp.

Một số biện pháp hỗ trợ có thể áp dụng bao gồm:

- Lựa chọn đồ lót thoáng khí, ưu tiên chất liệu cotton để giảm độ ẩm;

- Duy trì thói quen quan hệ an toàn và vệ sinh sạch sẽ các dụng cụ cá nhân;

- Tránh sử dụng các sản phẩm có mùi thơm ở vùng kín nhằm hạn chế kích ứng.

Ngoài ra, việc cân nhắc thay đổi loại bao cao su hoặc chất bôi trơn khi có dấu hiệu nhạy cảm cũng có thể giúp cải thiện triệu chứng. Bỏ hút thuốc là một yếu tố quan trọng giúp phục hồi cân bằng hệ vi sinh.

Một số nghiên cứu cũng ghi nhận vai trò của men vi sinh trong việc hỗ trợ duy trì hệ vi khuẩn có lợi, đặc biệt trong thời gian sử dụng kháng sinh. Tuy nhiên, việc sử dụng cần có tư vấn từ nhân viên y tế để đảm bảo phù hợp với từng trường hợp.

Viêm âm đạo do vi khuẩn là bệnh lý phổ biến nhưng có thể kiểm soát nếu được tiếp cận đúng cách. Việc hiểu rõ nguyên nhân và duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa và hạn chế tái phát.