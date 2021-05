5 nguyên tắc phòng ngừa hiệu quả bệnh ung thư gan

Dân trí Trong số các bệnh ung thư ngày nay thì bệnh ung thư gan có tỉ lệ mắc đứng thứ 6 nhưng tỉ lệ tử vong lại rất cao, đứng thứ 2 chỉ sau ung thư phổi.

Nguyên nhân gây ung thư gan?

Ung thư gan nguyên phát là bệnh lý ác tính của gan xảy ra khi tế bào bình thường của gan trở nên bất thường về hình thái và chức năng. Các tế bào ung thư phát triển gây ảnh hưởng đến mô bình thường liền kề và có thể lây lan sang các vùng khác của gan cũng như các cơ quan bên ngoài gan.

Ung thư gan nguyên phát gồm 3 loại chính: ung thư biểu mô tế bào gan (phát triển từ tế bào gan), ung thư biểu mô đường mật (phát triển từ đường mật trong gan) và u nguyên bào gan (Hepatoblastoma). Trong đó ung thư biểu mô tế bào gan là hay gặp nhất.

Hầu hết những người mắc ung thư gan đều bị bệnh gan mạn tính (tổn thương gan lâu dài gọi là xơ gan), gây sẹo xơ ở gan và làm tăng nguy cơ ung thư gan. Điều kiện gây xơ gan là viêm gan B, viêm gan C, nghiện rượu, nhiễm độc tố aflatoxin do nấm mốc,…

Ngoài ra, nguyên nhân gây ung thư gan có thể liên quan đến các yếu tố môi trường, chế độ ăn uống, lối sống.

Năm 2014, các nhà khoa học thuộc Đại học Y San Diego (Mỹ) đã phát hiện ra rằng việc tiếp xúc kéo dài với triclosan - một thành phần phổ biến trong xà phòng và chất tẩy rửa - sẽ có khả năng gây xơ gan và ung thư gan ở chuột thí nghiệm. Mặc dù triclosan chưa được chứng minh là gây ung thư gan ở người, nhưng hiện tại nó đã và đang được giám sát bởi FDA, để xác định xem liệu nó có tác dụng tiêu cực đến sức khỏe không.

Tỷ lệ mắc ung thư gan đang gia tăng tại nhiều nước trong đó có Việt Nam do tăng tỷ lệ xơ gan do viêm gan B, C mạn tính và viêm gan nhiễm mỡ. Mặc dù hiện đã có vắc xin nhưng do nhận thức chung về bệnh còn thấp, đặc biệt ở vùng nông thôn và miền núi còn nhiều hạn chế nên một bộ phận người dân không khám sức khỏe định kỳ, không tiêm phòng vắc xin đầy đủ.

Các biện pháp phòng ngừa bệnh ung thư gan

Để phòng chống ung thư gan, toàn dân cần thực hiện một số biện pháp sau:

- Khám sức khỏe định kỳ thường xuyên mỗi 6 tháng/lần bằng siêu âm, xét nghiệm máu,… để phát hiện sớm các tổn thương gan, đặc biệt ở những bệnh nhân có yếu tố nguy cơ cao của ung thư gan: viêm gan virus B, C, xơ gan,…

- Tiêm phòng đầy đủ vắc xin phòng viêm gan B.

- Hạn chế hoặc bỏ bia, rượu, thuốc lá, đặc biệt đối với những bệnh nhân có xơ gan, viêm gan virus.

- Không dùng thuốc bừa bãi, đặc biệt thuốc chưa rõ nguồn gốc mà không tham khảo ý kiến bác sĩ. Hầu hết các thuốc đều chuyển hóa qua gan, việc lạm dụng thuốc có thể gây suy giảm chức năng gan nhất là những bệnh nhân đã có bệnh gan mạn tính và đây là nguy cơ cao cho ung thư gan.

- Tránh tiếp xúc với các hóa chất độc hại dễ làm tổn thương gan.

