5 nguyên nhân hàng đầu gây ra xơ gan

Dân trí Xơ gan là một bệnh lý mà mô sẹo thay thế cho các mô bình thường của nhu mô gan. Do mô sẹo thay thế mô bình thường nên nó ngăn cản mạch máu đến gan làm cho các hoạt động của gan bị rối loạn.

Khi gan bị xơ, những chức năng quan trọng của gan đối với cơ thể sẽ suy giảm, dẫn đến một số biến chứng như cổ trướng (báng bụng) do tích tụ nước trong ổ bụng, nôn ra máu do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản, nhiễm trùng, hôn mê gan, suy thận và nguy hiểm nhất là ung thư gan, tử vong.

Những nguyên nhân chính gây xơ gan

Xơ gan do virus - Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh xơ gan, trong đó đặc biệt nguy hiểm là bệnh viêm gan mãn tính do virus viêm gan B, C gây ra. Theo thống kê có khoảng 20% số người nhiễm viêm gan virus có khả năng biến chứng thành xơ gan.

Khi gan bị xơ, những chức năng quan trọng của gan đối với cơ thể sẽ suy giảm, dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm.

Xơ gan do bia rượu - Bia rượu được xem là nguyên nhân gây xơ gan phổ biến đứng thứ hai chỉ sau viêm gan do virus. Theo American Liver Foundation, có khoảng 20% người thường xuyên uống bia rượu mắc bệnh xơ gan. Gan bị xơ hóa có thể bắt đầu từ bệnh gan nhiễm mỡ do bia rượu, sau đó tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ và dẫn đến bệnh xơ gan. Tuy nhiên, bia rượu cũng có thể trực tiếp gây xơ gan mà không trải qua hai giai đoạn trên.

Xơ gan do gan nhiễm mỡ - Gan nhiễm mỡ là tình trạng mỡ tích tụ nhiều trong gan gây nên viêm gan và tạo thành các mô sẹo khiến gan bị xơ hóa. Ngoài ra, những người có lối sống thiếu khoa học (chế độ ăn quá nhiều chất béo, mặn, ngọt, ăn thiếu chất, lười vận động…) hoặc gặp phải hội chứng rối loạn chuyển hóa (béo phì, tiểu đường, huyết áp, rối loạn mỡ máu…) cũng có thể dẫn đến xơ gan.

Xơ gan do lạm dụng thuốc - Việc thường xuyên sử dụng một số loại thuốc kháng sinh, thuốc chống trầm cảm,… cũng được cảnh báo là nguyên nhân gây bệnh xơ gan. Nhiều loại thuốc sau khi hấp thu vào cơ thể sẽ chuyển hóa tại gan trước khi được đào thải qua thận hoặc đường mật. Trong quá trình chuyển hóa, các loại thuốc này lại trở thành chất gây độc với gan, hủy hoại các tế bào gan, khiến gan bị xơ hóa.

Xơ gan do ứ mật - Mật bị ứ đọng do viêm, tắc đường mật ( cả đường mật trong gan và ngoài gan). Mật sẽ tác động làm ảnh hưởng, tổn thương tế bào gan dần dần dẫn đến xơ gan.

Một số dấu hiệu cảnh báo xơ gan

Ở giai đoạn đầu, các dấu hiệu của xơ gan còn rất mờ nhạt. Tuy nhiên, khi bệnh tiến triển sang giai đoạn nặng hơn, các triệu chứng biểu hiện rõ rệt có thể gây ra bởi sự rối loạn chức năng gan và mô sẹo làm giảm lưu lượng máu qua gan.

Cơ thể thường xuyên xuất hiện các vết bầm tím, chảy máu mà không rõ nguyên nhân có thể là dấu hiệu của xơ gan.

Một số dấu hiệu thường gặp của xơ gan:

- Cơ thể mệt mỏi, ăn uống không ngon miệng

- Giảm chức năng tâm thần

- Bị vàng da, vàng mắt

- Dấu hiệu đau ở phía bên phải bụng

- Tình trạng giảm cân

- Phù chân

- Tăng bầm tím và chảy máu

Thế Anh

Tổng hợp