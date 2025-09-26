5 lợi ích tuyệt vời của socola đen với sức khỏe

Với những người nghiền socola, socola đen là lựa chọn tuyệt vời cho sức khỏe, bởi nó có vị đắng nhẹ, chứa ít đường hơn và có nhiều lợi ích (chống oxy hóa, tốt cho tim mạch, cải thiện tâm trạng...).

Việc ăn socola đen có hàm lượng cacao ở mức độ vừa phải có thể cung cấp chất chống oxy hóa và khoáng chất cho cơ thể, đồng thời bảo vệ bạn khỏi bệnh tim. Tuy nhiên, socola đen cũng có thể chứa nhiều đường và calo. Vì thế, chỉ nên ăn ở ngưỡng vừa phải.

Socola đen mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, nhưng chỉ nên tiêu thụ lượng vừa phải vì nó cũng chứa đường và nhiều calo (Ảnh: Getty).

Socola đen chứa nhiều chất dinh dưỡng mang lại lợi ích cho sức khỏe. Được làm từ hạt cây cacao, đây là một trong những nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tốt nhất.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng socola đen có thể cải thiện sức khỏe và làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Dưới đây là 5 lợi ích cho sức khỏe mà socola đen mang lại đã được khoa học chứng minh.

Nhiều dinh dưỡng

Nếu bạn mua một túi socola đen chất lượng cao với hàm lượng cacao cao thì nó khá là bổ dưỡng. Nó chứa một lượng vừa phải chất xơ và nhiều khoáng chất.

Một thanh 50g socola đen với 70-85% ca cao chứa khoảng 5.5g chất xơ; 33% sắt, 28% magie; 98% đồng, 43% mangan cần thiết trong một ngày.

Ngoài ra, nó còn chứa nhiều kali, phốt pho, kẽm và selenium. Hơn nữa, socola đen có chứa thành phần axit béo rất tốt, chủ yếu bao gồm nhiều chất béo tốt cho tim mạch như axit oleic, axit stearic và axit palmitic.

Axit stearic có tác dụng trung tính lượng cholesterol trong cơ thể. Mặc dù axit palmitic có thể làm tăng mức cholesterol, nhưng nó chỉ chiếm ⅓ tổng lượng calo từ chất béo.

Tất nhiên là 50gr socola đen là một lượng khá lớn, và nó cũng chứa 300 calo và 12g đường. Vì lý do đó, nên sử dụng socola đen ở mức độ vừa phải.

Có thể cải thiện tuần hoàn máu và giảm huyết áp

Flavonoids có trong socola đen có thể kích thích nội mạc để sản sinh ra oxit nitric.

Một trong những chức năng của oxit nitric là gửi các tín hiệu đến các động mạch để làm thư giãn, giúp giảm sức cản dòng máu và từ đó giúp hạ huyết áp.

Một số nghiên cứu cho thấy flavonoids có trong cacao và socola đen có thể góp phần cải thiện lưu lượng máu và hạ huyết áp. Thế nhưng, hiện nay nhiều nghiên cứu vẫn có các ý kiến trái chiều.

Một nghiên cứu vào năm 2019 trên phụ nữ cho thấy, việc ăn socola đen có 85% lượng cacao làm tăng nhẹ huyết áp khoảng 2 tiếng sau ăn. Tuy nhiên, ăn socola đen trong thời gian stress thực sự giúp giảm nhẹ huyết áp và nhịp tim.

Do sự khác biệt quá lớn giữa các nghiên cứu về chủ đề này, cần có thêm các nghiên cứu để hiểu rõ tác động của socola đen đối với huyết áp.

Có thể giảm khả năng mắc bệnh tim

Các hợp chất có trong socola đen dường như có tác dụng bảo vệ cao chống lại quá trình oxy hóa.

Về lâu dài, điều này có thể dẫn tới lượng cholesterol tích tụ trong động mạch giảm, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Trên thực tế, nhiều nghiên cứu đã cho thấy sự cải thiện đáng kể khi sử dụng socola đen.

Theo thời gian, việc tiêu thụ cacao hoặc socola đen giàu flavonoid có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, hạ huyết áp và bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh lý tim mạch.

Một bài đánh giá vào năm 2017 cho thấy ăn socola 3 lần mỗi tuần giúp giảm 9% nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Thế nhưng không nên ăn socola thường xuyên bởi lượng lớn đường trong đó có thể làm bạn béo phì.

Một bài đánh giá nữa vào năm 2018 cũng cho thấy việc ăn 45g socola mỗi tuần giảm 11% nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Mặc dù những phát hiện này rất hứa hẹn, nhưng cần có thêm bằng chứng để xác định liệu tiêu thụ socola đen có làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim hay không.

Có khả năng giúp bảo vệ da bạn khỏi ánh nắng mặt trời

Các hợp chất có trong socola đen cũng có thể mang lại nhiều lợi ích cho làn da của bạn.

Một bài đánh giá vào năm 2021 cho thấy flavonoid có thể giúp: Bảo vệ da dưới tác động của ánh nắng mặt trời; cải thiện lưu thông máu dưới da; tăng độ ẩm cho da.

Nếu bạn đang lên kế hoạch cho một kỳ nghỉ ở bãi biển, hãy cân nhắc sử dụng thêm socola đen trong những tuần và tháng trước đó.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng socola đen không thể thay thế kem chống nắng và các biện pháp chống nắng khác.

Cải thiện chức năng của não

Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc ăn socola đen có chất lượng cacao giàu flavonoid có thể giúp cải thiện lưu thông mạch máu não ở người trẻ tuổi. Điều này có thể lý giải tại sao ăn socola hằng ngày dường như cải thiện sự tập trung, khả năng học tập bằng lời nói và trí nhớ.

Flavonoid cũng có thể duy trì sức khỏe não bộ và khả năng tư duy ở người cao tuổi bị suy giảm nhận thức nhẹ, đồng thời giảm nguy cơ tiến triển thành bệnh mất trí nhớ. Tuy nhiên cần có thêm nhiều nghiên cứu hơn về vấn đề này.

Ngoài ra, trong socola đen chứa các chất kích thích như caffeine và theobromine, đây có thể là lý do chính tại sao nó có thể cải thiện chức năng não bộ trong thời gian ngắn.