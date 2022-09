4 thủ phạm gây nên bệnh ung thư phổ biến nhất Việt Nam

Theo thống kê của Globocan năm 2020, Việt Nam có 182.563 ca mắc ung thư mới và 122.690 ca tử vong. Cứ 100.000 người thì có 159 người chẩn đoán mắc mới ung thư và 106 người tử vong do ung thư. So với số liệu các năm trước, tình hình mắc và tử vong do ung thư tại Việt Nam đang có xu hướng tăng nhanh.

Tại Việt Nam, 10 loại ung thư phổ biến nhất năm 2020 gồm: ung thư gan (chiếm 14,5%), ung thư phổi (14,4%), ung thư vú (11,8%), ung thư dạ dày (9,8%), ung thư đại tràng (5,1%), ung thư trực tràng (3,5%), bệnh bạch cầu (3,4%), ung thư tuyến tiền liệt (3,4%), ung thư vòm họng (3,3%) và ung thư tuyến giáp (3%).

Ung thư gan có tỷ lệ mắc nhiều nhất tại Việt Nam năm 2020 với hơn 25.000 ca, chiếm tỷ lệ 14,5% ở cả hai giới.

Những "thủ phạm" gây ung thư gan

Hiện nay, quá trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong và ngoài nước vẫn chưa xác định cụ thể được nguyên nhân hình thành các khối ung thư ở gan. Tuy nhiên, một số yếu tố nguy cơ sau đây được xem là làm gia tăng khả năng mắc bệnh:

- Khi nhắc đến nguyên nhân hình thành ung thư gan, virus viêm gan là yếu tố phổ biến, được nhiều người nhắc đến. Bởi phần lớn bệnh nhân ung thư gan đều có tiền sử đã từng nhiễm các loại virus viêm gan.

Sự tấn công của virus nếu không được kiểm soát hiệu quả sẽ làm tăng nguy cơ suy giảm chức năng gan, hình thành bệnh lý về gan như: xơ gan, viêm gan, ung thư gan...

- Thói quen sống là yếu tố quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sống của cơ thể nói chung và chức năng gan nói riêng. Do đó, việc duy trì thường xuyên những thói quen không lành mạnh, đặc biệt là lạm dụng bia rượu, thuốc lá sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh hơn so với người bình thường.

- Việc sử dụng thực phẩm không đảm bảo an toàn là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hiểm. Trong đó, nguồn thực phẩm đã bị ẩm mốc có chứa aflatoxin được xem là yếu tố có nguy cơ cao gây nên việc hình thành các khối ung thư.

- Một số nghiên cứu gần đây đã chứng minh rằng, đối tượng đã hoặc đang bị bệnh tiểu đường hoặc trọng lượng cơ thể vượt quá mức cho phép, dư thừa lượng lớn các mô mỡ sẽ có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư gan hơn.

Bởi ở những người này, việc đào thải độc tố sẽ gặp nhiều khó khăn, dẫn đến cơ thể tích tụ nhiều chất có hại, lâu dần gây nên nhiều bệnh lý nguy hiểm.