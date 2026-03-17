359 giám đốc trạm y tế ở TPHCM đi học để biết "phải làm gì" ở giai đoạn mới

Ngày 17/3, Sở Y tế TPHCM khai giảng lớp tập huấn cập nhật kiến thức dành cho 359 giám đốc trạm y tế phường, xã, đặc khu trên địa bàn, cùng các học viên tham gia trực tuyến từ Tây Ninh và Đồng Nai.

Khóa tập huấn được tổ chức trong bối cảnh có nhiều yêu cầu và thách thức mới đặt ra cho tuyến y tế cơ sở.

Lớp tập huấn cho 359 giám đốc trạm y tế ở TPHCM (Ảnh: SYT).

Nhiều người dân bỏ trạm y tế, đi thẳng lên tuyến trên

Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn khẳng định quan điểm nhất quán về việc y tế cơ sở là nền tảng của hệ thống y tế. Nhưng trên thực tế, vai trò của tuyến y tế cơ sở - đặc biệt là các trạm y tế - vẫn chưa được phát huy đầy đủ.

Nhiều người dân có xu hướng đi thẳng lên các tuyến trên, dẫn đến tình trạng quá tải ở các bệnh viện lớn, trong khi năng lực của tuyến y tế cơ sở chưa được khai thác hiệu quả.

Trước thực trạng đó, ngành y tế TPHCM xác định việc xây dựng trạm y tế trở thành "điểm chạm đầu tiên" là định hướng quan trọng trong giai đoạn tới. Điểm chạm này đến không chỉ khi người dân bị bệnh, mà ngay cả khi còn khỏe mạnh, cần được tư vấn, theo dõi sức khỏe, phòng bệnh từ sớm và quản lý sức khỏe lâu dài.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trạm y tế phải trở thành nơi quản lý sức khỏe của người dân theo vòng đời, gắn chặt với cộng đồng. Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh cơ chế, chính sách và nguồn lực, con người - đặc biệt là vai trò của giám đốc trạm y tế - được xem là yếu tố then chốt.

Người cao tuổi chờ tiêm ngừa cúm miễn phí tại trạm y tế ở TPHCM (Ảnh: NT).

Thực tế cho thấy, nhiều trạm y tế có điều kiện cơ sở vật chất tương đương nhau, nhưng nơi người dân tìm đến rất đông, nơi lại khá vắng. Sự khác biệt thường nằm ở cách tổ chức hoạt động, tinh thần phục vụ và năng lực điều hành của người đứng đầu.

Giám đốc trạm y tế có yêu cầu cao trong tình hình mới

Sở Y tế TPHCM chia sẻ, trong bối cảnh mới, trạm y tế không còn là bộ phận chuyên môn đơn thuần mà được tổ chức và vận hành như một đơn vị sự nghiệp y tế công lập hoàn chỉnh tại địa phương.

Điều này đòi hỏi người đứng đầu trạm không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải có năng lực quản trị toàn diện, từ quản lý nhân lực, tài chính, tài sản, trang thiết bị y tế đến tổ chức hoạt động chuyên môn và bảo đảm chất lượng phục vụ người dân.

Trung tâm Y tế khu vực Bình Thạnh cũ được chuyển thành Trạm Y tế phường Bình Lợi Trung từ ngày 1/1 (Ảnh: Hoàng Lê).

Do đó, khóa tập huấn lần này được tổ chức với mục tiêu giúp đội ngũ giám đốc trạm y tế nâng cao năng lực quản lý. Khoá học có nhiều nội dung thiết thực, bám sát những vấn đề mà tuyến y tế cơ sở đang đối mặt trong thực tiễn.

"Khi trạm y tế được củng cố và hoạt động hiệu quả, người dân sẽ được chăm sóc sức khỏe từ sớm, góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên. Đồng thời, hệ thống y tế mới có thể phát triển cân bằng, bền vững và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn", Sở Y tế TPHCM nhận định.