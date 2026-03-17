359 giám đốc trạm y tế ở TPHCM đi học để biết "phải làm gì" ở giai đoạn mới
(Dân trí) - Phải làm gì để trạm trở thành điểm chạm y tế đầu tiên trong bối cảnh mới; để thực hiện tốt vai trò bảo vệ trẻ em... là các chủ đề được bàn luận tại lớp tập huấn cho 359 giám đốc trạm y tế ở TPHCM.
Ngày 17/3, Sở Y tế TPHCM khai giảng lớp tập huấn cập nhật kiến thức dành cho 359 giám đốc trạm y tế phường, xã, đặc khu trên địa bàn, cùng các học viên tham gia trực tuyến từ Tây Ninh và Đồng Nai.
Khóa tập huấn được tổ chức trong bối cảnh có nhiều yêu cầu và thách thức mới đặt ra cho tuyến y tế cơ sở.
Nhiều người dân bỏ trạm y tế, đi thẳng lên tuyến trên
Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn khẳng định quan điểm nhất quán về việc y tế cơ sở là nền tảng của hệ thống y tế. Nhưng trên thực tế, vai trò của tuyến y tế cơ sở - đặc biệt là các trạm y tế - vẫn chưa được phát huy đầy đủ.
Nhiều người dân có xu hướng đi thẳng lên các tuyến trên, dẫn đến tình trạng quá tải ở các bệnh viện lớn, trong khi năng lực của tuyến y tế cơ sở chưa được khai thác hiệu quả.
Trước thực trạng đó, ngành y tế TPHCM xác định việc xây dựng trạm y tế trở thành "điểm chạm đầu tiên" là định hướng quan trọng trong giai đoạn tới. Điểm chạm này đến không chỉ khi người dân bị bệnh, mà ngay cả khi còn khỏe mạnh, cần được tư vấn, theo dõi sức khỏe, phòng bệnh từ sớm và quản lý sức khỏe lâu dài.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trạm y tế phải trở thành nơi quản lý sức khỏe của người dân theo vòng đời, gắn chặt với cộng đồng. Để đạt được mục tiêu này, bên cạnh cơ chế, chính sách và nguồn lực, con người - đặc biệt là vai trò của giám đốc trạm y tế - được xem là yếu tố then chốt.
Thực tế cho thấy, nhiều trạm y tế có điều kiện cơ sở vật chất tương đương nhau, nhưng nơi người dân tìm đến rất đông, nơi lại khá vắng. Sự khác biệt thường nằm ở cách tổ chức hoạt động, tinh thần phục vụ và năng lực điều hành của người đứng đầu.
Giám đốc trạm y tế có yêu cầu cao trong tình hình mới
Sở Y tế TPHCM chia sẻ, trong bối cảnh mới, trạm y tế không còn là bộ phận chuyên môn đơn thuần mà được tổ chức và vận hành như một đơn vị sự nghiệp y tế công lập hoàn chỉnh tại địa phương.
Điều này đòi hỏi người đứng đầu trạm không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải có năng lực quản trị toàn diện, từ quản lý nhân lực, tài chính, tài sản, trang thiết bị y tế đến tổ chức hoạt động chuyên môn và bảo đảm chất lượng phục vụ người dân.
Do đó, khóa tập huấn lần này được tổ chức với mục tiêu giúp đội ngũ giám đốc trạm y tế nâng cao năng lực quản lý. Khoá học có nhiều nội dung thiết thực, bám sát những vấn đề mà tuyến y tế cơ sở đang đối mặt trong thực tiễn.
"Khi trạm y tế được củng cố và hoạt động hiệu quả, người dân sẽ được chăm sóc sức khỏe từ sớm, góp phần giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên. Đồng thời, hệ thống y tế mới có thể phát triển cân bằng, bền vững và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn", Sở Y tế TPHCM nhận định.
Nhiều chuyên đề giúp giám đốc trạm y tế biết "phải làm gì"
Trong khuôn khổ khóa tập huấn, các học viên sẽ cùng trao đổi 14 chuyên đề liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý và vận hành trạm y tế.
Chuyên đề 1: Giám đốc trạm y tế phải làm gì để trạm thật sự trở thành điểm chạm y tế đầu tiên của người dân trong bối cảnh mới.
Chuyên đề 2: Không còn trung tâm y tế, công tác phòng chống dịch tại địa bàn cần được triển khai như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất.
Chuyên đề 3: Chuyển đổi số tại trạm y tế là yêu cầu bắt buộc hay chỉ là phong trào, nếu không làm thật thì hệ quả sẽ là gì?
Chuyên đề 4: Khi thay đổi cơ cấu, sắp xếp lại trạm y tế, thủ tục giấy phép hoạt động và đăng ký hành nghề cần xử lý thế nào để không bị gián đoạn chuyên môn.
Chuyên đề 5: Nếu không nắm chắc cơ chế tài chính, giám đốc trạm y tế có thể đối mặt với rủi ro gì; quản lý thu - chi, tài sản công ra sao để không sai sót.
Chuyên đề 6: Thay đổi tổ chức trạm y tế có ảnh hưởng gì đến hợp đồng và thanh toán bảo hiểm y tế; làm sao để không bị "vướng" khi quyết toán?
Chuyên đề 7: Trạm y tế có thể vi phạm bảo mật thông tin, lộ bí mật nhà nước trong những tình huống nào?
Chuyên đề 8: Giám đốc trạm y tế phải làm gì để thực hiện tốt vai trò trong công tác xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại địa phương.
Chuyên đề 9: Vì sao trạm y tế vẫn còn xảy ra tình trạng thiếu thuốc; làm thế nào để bảo đảm cung ứng thuốc đầy đủ, đúng quy định và không bị động trong khám chữa bệnh ban đầu.
Chuyên đề 10: Giám đốc trạm y tế đang đối mặt với những khó khăn, áp lực nào và cần giải pháp gì để bảo đảm hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu?
Chuyên đề 11: Giám đốc trạm y tế cần tổ chức, điều hành như thế nào để vừa bảo đảm chất lượng khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, vừa tuân thủ đúng quy định chuyên môn và pháp luật hiện hành?
Chuyên đề 12: Những kiến thức căn bản và những hoạt động thiết yếu trong triển khai chuyển đổi số tại trạm y tế.
Chuyên đề 13: Cần xử lý thế nào khi người dân khiếu nại, tố cáo.
Chuyên đề 14: Giám đốc trạm y tế tổ chức bộ máy, phân công nhân sự thế nào để không chồng chéo, không quá tải nhưng vẫn đúng quy định pháp luật.