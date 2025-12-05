300.000 người Việt mù lòa vì bệnh lý giác mạc

"Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 300.000 người mù do các bệnh lý giác mạc. Mỗi năm số lượng tăng thêm khoảng 15.000 ca mới, với hàng nghìn bệnh nhân chờ ghép giác mạc", ThS.BS Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Đông Đô, cho biết tại lễ kỷ niệm 15 năm thành lập bệnh viện và chính thức ra mắt Ngân hàng Mô, diễn ra chiều 5/12.

Theo ThS Thủy, đến nay, số bệnh nhân được ghép giác mạc vẫn còn rất ít. Hàng dài bệnh nhân phải chờ đợi 5-6 năm không có nguồn giác mạc để ghép. Vẫn có hàng trăm nghìn bệnh nhân đang phải chấp nhận sống trong cảnh mù lòa, chờ đợi vào nguồn giác mạc duy nhất từ người hiến sau khi qua đời.

Giác mạc được hiến từ người đã mất mang lại ánh sáng cho bệnh nhân mù lòa (Ảnh: Huy Hoàng).

Bác sĩ cho biết, bất cứ ai cũng có thể hiến giác mạc sau khi qua đời, không phụ thuộc vào tuổi tác, giới tính. Những người có thị lực kém và ngay cả những người mắc bệnh nan y như ung thư hay đái tháo đường… vẫn có thể hiến tặng giác mạc.

Giác mạc chỉ được thu nhận sau khi người hiến tặng qua đời. Thời gian tốt nhất để lấy giác mạc là trong khoảng 6-8 giờ sau khi người hiến mất. Đến nay, cả nước có 961 người hiến giác mạc, người hiến nhỏ tuổi nhất là cháu bé 4 tuổi và lớn tuổi nhất là cụ già hơn 107 tuổi.

Trước đó, từ tháng 9, Bộ Y tế đã chính thức cấp phép cho Bệnh viện Đông Đô vận hành Ngân hàng Mô, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình hoàn thiện “hệ sinh thái điều trị” của bệnh viện.

Ngân hàng Mô chính thức ra mắt chiều 5/12 (Ảnh: Thanh Thảo).

Theo ThS Thủy, Ngân hàng Mô sẽ đảm nhiệm trọn vẹn chuỗi quy trình khép kín, từ tiếp nhận, sàng lọc, kiểm định chất lượng, bảo quản, truy xuất nguồn gốc đến phân phối mô cho lâm sàng.

Bên cạnh giác mạc, Ngân hàng Mô còn lưu trữ và bảo quản màng ối từ các sản phụ khỏe mạnh sau sinh - một nguồn mô quý trong điều trị các bệnh lý bề mặt giác mạc và nhiều tình huống cấp cứu phức tạp.

"Đây là nền tảng quan trọng để triển khai các kỹ thuật ghép tiên tiến, trong đó có ghép giác mạc. Việc chủ động nguồn giác mạc và màng ối giúp bệnh viện ứng phó nhanh với các ca cấp cứu tổn thương bề mặt nhãn cầu, giảm phụ thuộc vào nguồn mô bên ngoài, tăng tỉ lệ thành công của các ca ghép”, Ths Thủy nhấn mạnh.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị bệnh viện tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển các kỹ thuật cao, tăng cường chuyển đổi số, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh.

"Bệnh viện cần quan tâm nhiều hơn tới lĩnh vực y học tái tạo, ghép mô - ghép tạng, song song với việc giữ vững y đức, đẩy mạnh hoạt động thiện nguyện và trách nhiệm xã hội", Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh.