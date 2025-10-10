3 người đẹp showbiz Việt gợi ý hội chị em công thức đẹp hơn mỗi ngày

Đẹp hơn mỗi ngày là bệ phóng cho vai diễn thành công

Đối với một diễn viên, định nghĩa về "đẹp" không chỉ gói gọn trong ngoại hình, mà còn nằm ở thần thái toát lên qua từng vai diễn, khả năng hóa thân phù hợp với nhân vật để chinh phục khán giả. Hai nữ diễn viên 9x Quỳnh Kool và Trâm Ngô đã chứng minh điều này qua hành trình mười năm không ngừng nỗ lực.

Nếu như cô Đào trong "Quỳnh Búp Bê" gặt hái thành công ở nhiều mảng từ phim truyền hình dài tập, sitcom (hài kịch tình huống) và chương trình truyền hình, thì Trâm Ngô cũng nhiều lần để lại ấn tượng với khán giả qua các vai diễn triển vọng và là nàng thơ của nhiều MV (Music Video).

Với hai nữ diễn viên, duy trì một cơ thể khỏe đẹp từ bên trong với Olivoilà là bí quyết thành công ở các vai diễn, cũng như giữ được thần thái, sức sống rạng rỡ trong nhiều công việc.

Quỳnh Kool chia sẻ: “Với một nghệ sĩ, hào quang tỏa sáng khi xuất phát từ một cơ thể khỏe đẹp tràn đầy năng lượng và một tinh thần vững vàng. Bởi nếu bên trong rỗng cạn, thì dù hình thức có chỉn chu đến đâu cũng khó giữ được thần thái và sức hút lâu bền”.

Với lịch trình bận rộn, Quỳnh Kool và Trâm Ngô ưu tiên những món ăn có công thức đơn giản, tiện lợi và lành mạnh.

Trong thực đơn hai nàng chia sẻ trên mạng xã hội, khán giả thường xuyên thấy sự xuất hiện của dầu olive nguyên chất Olivoilà: khi thì rưới lên salad, lúc bổ sung vào cháo yến mạch, hoặc kết hợp với các món ăn lành mạnh.

Olivoilà được xem là bí quyết tạo nên sự tinh tế và bổ dưỡng hơn cho một bữa ăn trước giờ quay. Theo các thông tin khoa học, vitamin E và polyphenol trong dầu olive giúp hỗ trợ ngăn ngừa quá trình lão hoá. Vì thế, hai nữ diễn viên xem đây là bí quyết trong hành trình duy trì đường cong mềm mại quyến rũ và giữ vững thần thái trong từng vai diễn.

Những thay đổi nhỏ được duy trì bền bỉ trong hành trình đẹp hơn mỗi ngày đã giúp hai nữ diễn viên đạt được những bước tiến lớn trong sự nghiệp: Quỳnh Kool nhận giải Nữ chính xuất sắc nhất Cánh diều vàng 2023; Trâm Ngô ngày càng khẳng định dấu ấn trên con đường nghệ thuật.

Đẹp hơn mỗi ngày từ tri thức và lựa chọn thông minh

Nếu Quỳnh Kool và Trâm Ngô đại diện cho nét đẹp khỏe khoắn, biến hóa trên màn ảnh thì Hoa hậu Bảo Ngọc lại truyền cảm hứng bằng trí tuệ, hình ảnh đa nhiệm và tinh thần dấn thân.

Không chỉ sở hữu danh hiệu sắc đẹp quốc tế, Hoa hậu Bảo Ngọc sở hữu thành tích IELTS 8.0 còn kiêm nhiệm nhiều vai trò như: nhà sáng lập dự án phi lợi nhuận Gen Zero, đại biểu tham dự nhiều hội nghị quốc tế. Cô còn thử sức thành công với vai trò MC. Hiện tại, Bảo Ngọc còn đảm nhiệm cùng lúc hai vai trò là Giám đốc Miss World Vietnam và đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 73 sắp tới.

Là hình mẫu tiêu biểu cho người phụ nữ hiện đại, Bảo Ngọc cho biết: “Vẻ đẹp không bừng nở sau một đêm mà phải được nuôi dưỡng từ một cơ thể khỏe mạnh bên trong, bắt đầu bằng việc lựa chọn nguyên liệu lành mạnh và được duy trì bền bỉ mỗi ngày”.

Tư duy này đã giúp mỹ nhân sớm chủ động chăm chút trong từng bữa ăn, lựa chọn thực phẩm tốt cho sức khỏe, đặc biệt là dầu olive nguyên chất Olivoilà trong chế độ ăn hàng ngày.

Bảo Ngọc chia sẻ, nhờ những lựa chọn thông minh giúp cô luôn tự tin với sắc vóc và thần thái trong hành trình chinh phục đấu trường quốc tế.

Theo đó, trong hành trình xây dựng vẻ khỏe đẹp bền vững, người đẹp đã tâm đắc và đưa Olivoilà Extra Virgin vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày, bên cạnh việc sử dụng sản phẩm trong các công thức làm đẹp tại nhà như dưỡng móng, tẩy tế bào chết cùng muối hồng.

Sau khi tìm hiểu nhiều loại dầu, người đẹp chọn Olivoilà Extra Virgin bởi đây là dầu olive nguyên chất nhập khẩu nguyên chai từ Tây Ban Nha - một trong những vùng đất có chất lượng olive tốt trên thế giới, đồng thời áp dụng công nghệ ép lạnh trong 24 giờ từ những trái olive thượng hạng nên giữ trọn hương vị và dưỡng chất.

Với ba người đẹp, “đẹp” bắt đầu từ cách lắng nghe cơ thể, chú trọng từng bữa ăn lành mạnh để nuôi dưỡng sức khỏe bền vững từ bên trong. Khi cơ thể khỏe mạnh, các cô gái sẽ càng rạng rỡ và tỏa ra sức hút rất riêng. Trong đó, Olivoilà được xem như một bí quyết giúp phụ nữ nuôi dưỡng cả sức khỏe lẫn nhan sắc theo cách tinh tế và hiện đại.