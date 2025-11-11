3 giờ giăng lưới ngăn máu đông trôi từ chân lên phổi giữ mạng cô gái

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, các bác sĩ vừa phát hiện và xử trí thành công một ca hội chứng mạch máu hiếm gặp: May - Thurner Syndrome (MTS), một nguyên nhân ít gặp nhưng vô cùng nguy hiểm gây huyết khối tĩnh mạch chi dưới.

Bệnh nhân nữ, ngoài 30 tuổi, có tiền sử chậm phát triển trí tuệ, nhập viện vì đau đầu và buồn nôn. Kết quả chụp CT sọ não ghi nhận xuất huyết đồi thị phải lan não thất.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân đột ngột xuất hiện phù tím, căng tức chân trái. Siêu âm Doppler cho thấy huyết khối lan rộng từ hệ tĩnh mạch nông đến tĩnh mạch đùi và tĩnh mạch chậu trái.

Bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Nếu không xử trí kịp thời, huyết khối có thể trôi lên phổi gây thuyên tắc phổi, đe dọa tính mạng.

Tuy nhiên, việc sử dụng thuốc chống đông lại không thể thực hiện do bệnh nhân đang trong giai đoạn xuất huyết não cấp tính, một tình huống “tiến thoái lưỡng nan” trong điều trị.

Sau hội chẩn liên chuyên khoa Ngoại Thần kinh - Nội Tim mạch - Chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định đây là hội chứng May - Thurner, một dị dạng hiếm gặp khi động mạch chậu phải chèn ép tĩnh mạch chậu trái, làm hẹp lòng mạch, tạo điều kiện hình thành huyết khối.

Ê-kíp can thiệp quyết định đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới (IVC filter) qua tĩnh mạch đùi bên đối diện để ngăn huyết khối di chuyển lên phổi.

Tiếp đó, các bác sĩ sử dụng ống hút CAT8 để lấy phần lớn huyết khối trong tĩnh mạch đùi - chậu trái, sau đó nong bóng và đặt stent giải quyết chỗ hẹp.

Bệnh nhân được theo dõi tại khoa Ngoại Thần kinh, chỉ sau 48 giờ, chân trái bệnh nhân giảm phù rõ rệt, không còn căng tức, và tình trạng xuất huyết não được kiểm soát tốt nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa.

ThS.BS Hoàng Ngọc Tân, Phó trưởng Khoa Ngoại Thần kinh, bác sĩ điều trị chính của bệnh nhân chia sẻ: “Điều đáng quý nhất trong trường hợp này là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chuyên khoa. Nếu không phát hiện và xử trí kịp thời, huyết khối có thể di chuyển lên phổi gây thuyên tắc, nguy hiểm tính mạng.

Nhờ sự hỗ trợ của ê-kíp can thiệp mạch, chúng tôi vừa kiểm soát được huyết khối, vừa giữ ổn định ổ xuất huyết não. Bệnh nhân hiện phục hồi tốt”.

Theo ThS.BS Nguyễn Duy Thịnh - Trưởng Đơn nguyên Can thiệp mạch, khoa Chẩn đoán hình ảnh, đây là hội chứng mạch máu hiếm gặp, chiếm dưới 3% các trường hợp huyết khối tĩnh mạch chi dưới.