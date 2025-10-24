2 triệu người Việt mắc căn bệnh bong tróc da toàn thân

Đề xuất tăng chi trả BHYT cho bệnh vảy nến

Ngày 24/10, tại Hội nghị khoa học - Giao ban hệ thống phòng khám chuyên đề vảy nến 2024-2025 diễn ra tại Lào Cai, PGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, Trưởng Bộ môn Da liễu (Trường Đại học Y Hà Nội), cho biết, vảy nến là bệnh lý mạn tính cần điều trị suốt đời.

Vì vậy, phát triển các phòng khám chuyên đề vảy nến giúp bệnh nhân được quản lý và điều trị ngay tại tuyến cơ sở, nâng cao chất lượng sống.

Theo PGS Doanh, với sự hỗ trợ của Bệnh viện Da liễu Trung ương, hiện đã có hệ thống 26 phòng khám chuyên đề ở các tỉnh thành. Nhờ vậy, nhiều người bệnh không còn phải vượt hàng trăm cây số mỗi lần tái khám.

PGS Doanh cho biết, các phòng khám chuyên đề đang làm tốt vai trò quản lý, theo dõi bệnh nhân vảy nến ngay tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi giúp người bệnh không phải di chuyển xa khám bệnh (Ảnh: H.H).

Bên cạnh việc mở rộng các phòng khám chuyên đề thuận lợi cho người bệnh, hiện chi phí điều trị của bệnh nhân vảy nến còn rất lớn, bởi các thuốc sinh học đắt đỏ, người bệnh khó tiếp cận.

"Nhiều loại thuốc sinh học có giá từ 150 đến 250 triệu đồng/năm chỉ được Quỹ BHYT chi trả 50%, khiến người bệnh khó tiếp cận. Bệnh viện kiến nghị nâng mức thanh toán từ 50% lên 70% với một số thuốc sinh học và bổ sung thêm các thuốc sinh học mới vào danh mục BHYT", PGS Doanh nói.

Việc tăng tỉ lệ chi trả BHYT sẽ giúp người bệnh vảy nến thể vừa và nặng điều trị hiệu quả, sớm trở lại cuộc sống bình thường, đồng thời giảm gánh nặng kinh tế cho người bệnh và xã hội.

Cảnh giác "hiệu ứng domino" từ bệnh vảy nến

PGS Doanh cho biết, các thương tổn da của bệnh nhân vảy nến có thể rải rác cho đến lan tỏa toàn thân.

Bệnh có thể xuất hiện bất cứ thời điểm nào trong cuộc đời. Có nhiều yếu tố khởi phát bệnh, đặc biệt liên quan đến tình trạng căng thẳng, stress, bệnh nhân bị nhiễm khuẩn hầu họng, tiết niệu…

Hình ảnh tổn thương, bong tróc da của bệnh nhân vảy nến (Ảnh: H.H).

Tuy nhiên, có đến 50% bệnh nhân mắc vảy nến cảm giác hoang mang, chán nản, bi quan.

Đáng nói, vảy nến không chỉ là bệnh ngoài da mà còn là viêm mạn tính qua trung gian miễn dịch. Nếu không điều trị đúng, bệnh có thể gây "hiệu ứng domino" dẫn đến rối loạn chuyển hóa, xơ vữa mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp, thậm chí rối loạn tâm thần.

Nỗi khốn khổ nhất của bệnh nhân vảy nến là cảm giác tủi hổ vì những tổn thương trên cơ thể, dễ làm người bệnh thu mình, trầm cảm. Lo lắng, nhiều người tin vào mẹo dân gian, những lời quảng cáo "chữa dứt điểm" bệnh vảy nến nên bỏ theo dõi điều trị, dễ bị bùng phát đợt cấp rất nặng nề, bệnh từ nhẹ chuyển nặng, thậm chí gặp biến chứng nguy hiểm.

Theo bác sĩ Lê Thị Mai, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến - Trung tâm Đào tạo & Chỉ đạo tuyến (Bệnh viện Da liễu Trung ương), mạng lưới phòng khám chuyên đề vảy nến đã được triển khai tại nhiều cơ sở y tế trên cả nước.

Anh N.N.T. (phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai), cho biết mắc bệnh vảy nến hơn 10 năm, đều đặn anh tái khám tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, với quãng đường 150km.

Vì thế, mỗi lần đi khám anh rất ngại đường xa, đi lại tốn kém, mặc cảm. "Những lúc đi xe đông đúc, tôi chỉ ước những bệnh nhân vảy nến như mình có thể được điều trị gần nhà, đỡ vất vả và tốn kém…” anh T. chia sẻ.

Từ khi Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai mở Phòng khám chuyên đề về da liễu, anh T. được điều trị ngay tại địa phương.

Dưới sự hướng dẫn của các bác sĩ, anh được áp dụng phương pháp chiếu đèn kết hợp thuốc sinh học như ở tuyến trung ương. "Việc điều trị thuận lợi, đi về trong ngày, tâm lý thoải mái giúp bệnh của tôi thuyên giảm rõ rệt, da bớt ngứa ngáy, bong tróc, sức khỏe dần ổn định hơn", anh T. chia sẻ.

Với 26 phòng khám chuyên đề vảy nến, hàng ngàn bệnh nhân tiếp cận dịch vụ chuyên sâu ngay tại địa phương, nâng cao năng lực chuyên môn và chuẩn hóa phác đồ điều trị cho tuyến dưới.

Mô hình này giúp quản lý bệnh nhân hiệu quả hơn, bảo đảm theo dõi và điều trị đúng phác đồ, người bệnh được tiếp cận thuốc toàn thân, thuốc sinh học phù hợp, đồng thời giảm chi phí, thời gian đi lại và nâng cao chất lượng sống.

Hơn nữa, khi hệ thống phòng khám chuyên đề vận hành đồng bộ sẽ tạo ra nguồn dữ liệu lớn phục vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuẩn hóa quy trình điều trị. Bệnh viện đang thực hiện hơn 60 đề tài nghiên cứu về bệnh vảy nến, nhiều kết quả đã được ứng dụng trực tiếp trong điều trị lâm sàng.

Thời gian tới, bệnh viện sẽ duy trì hội chẩn trực tuyến, sinh hoạt khoa học định kỳ và hỗ trợ xét nghiệm chuyên sâu, nhằm nâng cao chất lượng điều trị, giảm gánh nặng bệnh tật và cải thiện cuộc sống người bệnh.