Mô hình chăm sóc tim mạch toàn diện giúp người miền Tây nâng cao chất lượng sống

Đơn vị tim mạch Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long triển khai mô hình chăm sóc toàn diện (Ảnh: BVCC).

Mô hình bao phủ hành trình điều trị

Tim mạch là nhóm bệnh gây tử vong hàng đầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hơn 30% số ca tử vong mỗi năm là do bệnh tim mạch. Tại Việt Nam, khoảng 170.000 người tử vong mỗi năm vì tim mạch; nhiều trường hợp có thể phòng ngừa hoặc kiểm soát nếu phát hiện sớm.

Với địa hình trải rộng, người dân Đồng bằng sông Cửu Long từng khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ tim mạch chất lượng cao. Mô hình chăm sóc toàn diện tại Hoàn Mỹ Cửu Long góp phần tháo gỡ rào cản này.

Tầm soát tim mạch bằng siêu âm tim, MSCT và MRI hỗ trợ phát hiện sớm yếu tố nguy cơ (Ảnh: BVCC).

Theo TS.BS Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc Y khoa bệnh viện, mô hình gồm tầm soát, cấp cứu, can thiệp và quản lý bệnh mạn tính. Ở giai đoạn tầm soát, bệnh viện ứng dụng các công nghệ hiện đại như điện tim gắng sức, Holter điện tim, siêu âm tim, các xét nghiệm cần thiết cùng MSCT 256 lát cắt và MRI 3.0 Tesla để phát hiện sớm tổn thương và nguy cơ.

Khi xảy ra nhồi máu cơ tim, đột quỵ, rối loạn nhịp tim nguy hiểm, quy trình Code Stemi - Code Stroke - Code Blue được kích hoạt. Ê-kíp trực cấp cứu, tim mạch, hồi sức, gây mê phối hợp 24/7 để xử trí kịp thời trong “giờ vàng”.

Kích hoạt báo động đỏ và phối hợp liên khoa 24/7 giúp xử trí kịp thời các biến cố tim mạch cấp (Ảnh: BVCC).

Sau cấp cứu, người bệnh được điều trị tại phòng thông tim (Cathlab) với các kỹ thuật như đặt stent động mạch vành, stent graft động mạch chủ, triệt đốt điện sinh lý, cấy ICD, CRT, CSP. Bệnh viện cũng thực hiện phẫu thuật tim và hồi sức sau mổ, hoàn chỉnh chuỗi điều trị tại chỗ.

Tiếp đó là theo dõi và quản lý mạn tính, khi người bệnh được tái khám theo các mốc 1 - 3 - 6 - 12 tháng và hằng năm. Tái khám, bác sĩ sẽ đánh giá huyết áp, đường máu, mỡ máu, siêu âm tim (nếu cần), đồng thời tư vấn điều chỉnh thuốc và chế độ sinh hoạt.

“Nhờ mô hình này, nhiều bệnh nhân tim mạch tại miền Tây hưởng trọn vẹn hệ thống, được chăm sóc liên tục, từ phòng ngừa đến điều trị cấp cứu và theo dõi lâu dài tại địa phương”, bác sĩ Hùng chia sẻ.

Giảm tái nhập viện, nâng chất lượng sống

TS.BS Nguyễn Phi Hùng cho biết: “Hiệu quả điều trị tim mạch không chỉ đo bằng một ca cấp cứu hay can thiệp thành công, mà còn thể hiện ở khả năng ổn định lâu dài của người bệnh”.

Theo bác sĩ Hùng, phần lớn bệnh nhân sau can thiệp tại Hoàn Mỹ Cửu Long đạt mục tiêu kiểm soát huyết áp, đường máu và mỡ máu. Tỷ lệ tái nhập viện trong 30-90 ngày giảm rõ, nhất là ở nhóm suy tim, rung nhĩ và bệnh mạch vành ổn định.

Phục hồi chức năng tim sau cấp cứu, can thiệp giúp người bệnh rút ngắn thời gian hồi phục (Ảnh: BVCC).

Bệnh viện còn triển khai chương trình phục hồi chức năng tim sau cấp cứu và can thiệp, giúp người bệnh tăng sức bền, rút ngắn thời gian hồi phục và giảm biến chứng.

Một trường hợp điển hình là bệnh nhân nam 65 tuổi mắc bệnh mạch vành kèm suy tim, từng nhập viện nhiều lần vì mệt, khó thở và phù chân. Sau khi được đặt stent động mạch vành, bệnh nhân được đưa vào chương trình quản lý suy tim mạn tính, tái khám hàng tháng, kiểm soát chỉ số sinh học, kết hợp tư vấn dinh dưỡng, luyện tập và phục hồi chức năng. Sau hơn một năm, bệnh nhân không tái nhập viện.

Theo dõi sau can thiệp - yếu tố then chốt

Theo BS.CKII Nguyễn Hữu Thái, Trưởng khoa Nội Tim mạch - Can thiệp nội mạch, sau can thiệp, bệnh nhân được theo dõi sát tại khoa hồi sức để ổn định huyết động, phòng biến chứng và tối ưu điều trị. Khi xuất viện, người bệnh được tái khám theo mốc phù hợp với từng tình trạng.

Theo dõi ngoại trú và quản lý bệnh mạn tính giúp giảm tái nhập viện (Ảnh: BVCC).

Với các trường hợp phức tạp như suy tim, rung nhĩ hay đặt stent mạch vành, bệnh nhân được đưa vào chương trình quản lý bệnh mạn tính liên ngành để theo dõi liên tục. Từ năm 2022 đến nay, bệnh viện đã thực hiện gần 200 ca thăm dò và can thiệp điện sinh lý. Trong 112 ca phân tích giai đoạn 2023-2024, tỷ lệ thành công kỹ thuật đạt trên 90%, tỷ lệ tái phát dưới 8% và không ghi nhận tử vong.

“Để duy trì kết quả sau can thiệp, chúng tôi tập trung vào ba yếu tố: điều trị nội khoa tối ưu, theo dõi - quản lý bệnh mạn tính và phục hồi chức năng tim mạch kết hợp thay đổi lối sống. Phác đồ điều trị được cá thể hóa, bệnh nhân được kiểm soát huyết áp, đường máu, mỡ máu và sử dụng thuốc theo khuyến cáo. Việc tái khám định kỳ giúp kịp thời điều chỉnh thuốc, đặc biệt những ca phức tạp còn được theo dõi ngoại trú nghiêm ngặt”, bác sĩ Thái chia sẻ.

Bác sĩ Thái nhấn mạnh, sự kết hợp giữa kỹ thuật can thiệp hiện đại, phác đồ điều trị phù hợp, hiệu quả và quản lý sau can thiệp đã giúp bệnh nhân duy trì kết quả lâu dài, hạn chế tái phát và nâng cao chất lượng cuộc sống.