12 dấu hiệu ung thư gan thường gặp bạn cần biết

Do sự khởi phát muộn của các triệu chứng này, ung thư gan thường được chẩn đoán ở giai đoạn nặng (trừ khi khối u bắt nguồn gần ống mật và gây tắc nghẽn sớm).

Các dấu hiệu ung thư gan phổ biến có thể bao gồm:

Một khối hoặc cục ở bụng

Theo Verywell Health, bạn có thể cảm thấy một khối u rất cứng hoặc sưng ở vùng ngay dưới khung xương sườn bên phải của bạn. Thông thường, khối này không đau, và nếu bạn bị đau, bạn có thể cảm thấy khó chịu hơn ở các khu vực xung quanh khối.

Đôi khi ung thư gan cũng làm cho lá lách to ra, có thể dẫn đến đau hoặc cảm thấy một khối ở bụng trên bên trái.

Đau bụng bên phải

Đau, khó chịu hoặc nhức ở bên phải của bụng ngay dưới xương sườn có thể xảy ra do áp lực của khối u gan lên các cấu trúc hoặc dây thần kinh khác ở vùng này. Hít sâu và ấn nhẹ lên phía dưới khung xương sườn của bạn ở phía bên phải - đây gần như là nơi gan của bạn nằm. Nếu bạn bị to gan (có nhiều nguyên nhân), bạn có thể sờ thấy rìa gan ở vùng bụng thấp hơn.

Đau bả vai phải

Đau bả vai có thể là một triệu chứng "lén lút". Khối u (hoặc lây lan từ khối u) có thể kích thích các dây thần kinh báo cho não biết cơn đau đang đến từ xương bả vai của bạn trong khi cơn đau thực sự đến từ gan. Cơn đau này thường cảm thấy ở vai phải, mặc dù nó có thể xảy ra ở cả hai bên. Cơn đau cũng có thể kéo dài đến lưng.

Nếu bạn gặp phải tình trạng này, đặc biệt nếu bạn không tham gia bất kỳ hoạt động thể chất nào gần đây có thể giải thích được điều này, hãy đến gặp bác sĩ.

Vàng da

Vàng da là tình trạng da cũng như phần lòng trắng của mắt có màu vàng. Nó là do sự tích tụ của muối mật trong da. Nó dễ dàng được phát hiện trong ánh sáng tự nhiên, chẳng hạn như bên ngoài, hơn là ánh sáng trong nhà.

Ngoài vàng da, một số người nhận thấy rằng phân của họ có vẻ nhợt nhạt và hơi trắng thay vì màu nâu. Đồng thời, nước tiểu có thể có màu sẫm hơn bình thường, ngay cả khi không bị mất nước.

Ngứa

Sự tích tụ của muối mật trên da, dẫn đến vàng da, cũng có thể gây ngứa. Chúng ta thường không nghĩ ngứa là một triệu chứng nghiêm trọng, nhưng ngứa liên quan đến rối loạn chức năng gan có thể rất dữ dội.

Đầy hơi và khó thở

Chất lỏng tích tụ trong bụng được gọi là cổ trướng có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư gan. Ban đầu bạn có thể cảm thấy như đầy hơi. Theo thời gian, chất lỏng tích tụ trong bụng có thể đẩy lên phổi gây khó thở.

Giảm hoặc tăng cân không cố ý

Giảm cân không chủ ý đặc biệt trong khoảng thời gian từ 6 đến 12 tháng là một dấu hiệu cần lưu ý. Nó có thể liên quan đến bệnh ung thư gan.

Tăng cân nhanh chóng và bất ngờ cũng là một dấu hiệu có thể của bệnh ung thư gan. Điều này thường xảy ra do sự tích tụ nhanh chóng của chất lỏng trong bụng (cổ trướng).

Ăn mất ngon

Chán ăn có thể xảy ra với nhiều rối loạn, nhưng có thể khá rõ với các vấn đề về gan. Điều này có thể đi kèm với cảm giác no rất nhanh, ngay cả khi chỉ ăn nhiều bữa nhỏ. Vì những triệu chứng này có thể là dấu hiệu cảnh báo của không chỉ ung thư gan mà còn các bệnh ung thư khác, nên bạn nên đi khám.

Buồn nôn và ói mửa

Có một số lý do tại sao ung thư gan có thể dẫn đến buồn nôn và nôn, và đây là một triệu chứng phổ biến ở tất cả các giai đoạn của bệnh. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra buồn nôn và nôn, nhưng nếu nó xảy ra thường xuyên hoặc nếu nó trở nên tồi tệ hơn, hãy đi khám.

Mệt mỏi, suy nhược

Có vẻ như mọi người đều mệt mỏi trong những ngày này, nhưng sự mệt mỏi do ung thư thường khác. Mệt mỏi do ung thư khác là loại mệt mỏi không thể cải thiện bằng một đêm ngon giấc. Đôi khi triệu chứng này dễ dàng nhận thấy hơn nếu bạn nhìn lại khoảng thời gian từ 6 đến 12 tháng và đánh giá năng lượng của bạn ngày hôm nay so với lúc đó.

Sốt

Một cơn sốt nhẹ, nhưng dai dẳng, mà các bác sĩ gọi là "sốt không rõ nguyên nhân" là một triệu chứng khá phổ biến của bệnh ung thư gan.

Cảm giác chung về việc không khỏe

Thật khó để mô tả trực giác như một triệu chứng, nhưng các nghiên cứu cho chúng ta biết mọi người thường cảm nhận được khi có thứ gì đó bất thường trong cơ thể họ. Nếu bạn có cảm giác chung rằng bạn không khỏe, hãy đi khám.