AS ONE chung tay nâng cao kiểm soát bệnh mạn tính tại Việt Nam

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chỉ khoảng 30% bệnh nhân tăng huyết áp đạt được huyết áp mục tiêu dưới 130/80 mmHg và tỷ lệ tương tự đối với bệnh nhân đái tháo đường kiểm soát được HbA1C dưới 7%. Con số này cho thấy thách thức lớn trong việc kiểm soát bệnh mạn tính lâu dài, đòi hỏi những giải pháp quản lý đồng bộ và hiệu quả hơn.

Hội thảo khoa học thường niên ESC Highlights 2025 - Diễn đàn khoa học uy tín của giới chuyên môn tim mạch Việt Nam (Ảnh: BTC).

Tại hội thảo khoa học thường niên ESC Highlights 2025, do Công ty Servier Việt Nam phối hợp cùng Hội Tim mạch Việt Nam tổ chức tại Hà Nội và TPHCM, hơn 1.500 chuyên gia đầu ngành đã cùng thảo luận về những cập nhật mới trong điều trị tim mạch và quản lý bệnh mạn tính. Sự kiện năm nay tập trung vào mô hình tiếp cận toàn diện mang tên AS ONE, nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao tỷ lệ kiểm soát bệnh cho người có bệnh mạn tính Việt Nam.

GS.TS.BS Nguyễn Lân Việt, Phó chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, chia sẻ tại hội nghị (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại lễ khai mạc, GS.TS.BS Nguyễn Lân Việt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Tim mạch Việt Nam, cho biết ESC Highlights là cầu nối quan trọng giúp đội ngũ y tế Việt Nam tiếp cận nhanh chóng với các tiến bộ y học toàn cầu. Việc cập nhật kiến thức không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn mà còn góp phần cải thiện chất lượng quản lý cho người có bệnh tim mạch tại Việt Nam.

Việc quản lý tốt bệnh mạn tính không chỉ đến từ vai trò của người bác sĩ, mà còn là sự chung tay đồng hành của nhiều ban ngành: từ quản lý các cấp, quản lý bệnh viện, đến bác sĩ, điều dưỡng và cả bệnh nhân. Tất cả đều là một - AS ONE - với mục tiêu chung là làm sao nâng cao được tỷ lệ kiểm soát bệnh cho bệnh nhân.

Mô hình AS ONE - Giải pháp kết hợp giữa điều trị và đồng hành

Từ thực tế tỷ lệ kiểm soát bệnh còn thấp, mô hình AS ONE được các chuyên gia giới thiệu tại hội thảo như một hướng tiếp cận mới trong quản lý bệnh mạn tính, kết hợp giữa giải pháp điều trị tiên tiến và hệ thống hỗ trợ bệnh nhân đa tầng. Mục tiêu của mô hình là giúp bệnh nhân nâng cao nhận thức, tăng tuân thủ và cải thiện kết quả điều trị lâu dài.

Theo đó, AS ONE bao gồm nhiều yếu tố được triển khai song song: thuốc điều trị chất lượng cao theo khuyến cáo mới nhất của ESC 2025, khuyến khích phối hợp sớm và sử dụng viên phối hợp liều cố định để tối ưu kiểm soát; chiến dịch truyền thông và giáo dục sức khỏe được triển khai đồng bộ, cả trực tiếp tại bệnh viện lẫn trực tuyến thông qua hệ sinh thái “Ngày đầu tiên”, giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh tim mạch và tăng vai trò chủ động của người bệnh; công cụ kỹ thuật số Elfie hỗ trợ theo dõi, nhắc nhở bệnh nhân tuân thủ điều trị.

Đồng thời kết nối giữa bệnh nhân và đội ngũ y tế; cùng với đó là sự hợp tác đa ngành giữa bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, nhà quản lý và chính bệnh nhân - tất cả cùng hướng đến mục tiêu nâng cao tỷ lệ kiểm soát huyết áp, đường huyết, lipid và nhịp tim.

GS.TS.BS Đặng Vạn Phước, Phó chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam chia sẻ tại hội nghị (Ảnh: BTC).

Nhấn mạnh tầm quan trọng của mô hình này, GS.TS.BS Đặng Vạn Phước, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành của Servier trong việc lan tỏa các giải pháp điều trị tiên tiến. Gói giải pháp AS ONE là một bước tiến quan trọng trong quản lý bệnh mạn tính, bao gồm không chỉ các điều trị tiên tiến, tối ưu mà là những giải pháp hỗ trợ, giúp bệnh nhân hiểu về bệnh, nâng cao vai trò tự quản lý bệnh của chính mình. Điều này quan trọng trong việc hướng đến mục tiêu kiểm soát toàn diện và bền vững”.

Đồng hành cùng người bệnh vì sức khỏe bền vững

Sau hơn một thập kỷ tổ chức, ESC Highlights đã trở thành diễn đàn khoa học uy tín của giới chuyên môn tim mạch Việt Nam, là cầu nối giúp đội ngũ y tế cập nhật nhanh các tiến bộ điều trị từ Hội Tim mạch châu Âu (ESC).

Song song đó, hệ sinh thái Ngày đầu tiên, được Hội Tim mạch Việt Nam và Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam bảo trợ nội dung, phối hợp cùng Servier Việt Nam triển khai từ năm 2016, cũng góp phần quan trọng trong công tác giáo dục và hỗ trợ bệnh nhân mạn tính.

Với hơn 100 góc tư vấn tại bệnh viện, hàng trăm câu lạc bộ bệnh nhân, hơn 20 triệu lượt truy cập nền tảng trực tuyến và hơn 500.000 lượt tải ứng dụng Elfie, dự án này đã giúp hàng nghìn bệnh nhân cải thiện ý thức điều trị và chất lượng cuộc sống.

Mô hình AS ONE vì thế không chỉ là một sáng kiến y học, mà là minh chứng cho sự đồng hành của toàn hệ thống - từ bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng đến nhà quản lý và chính người bệnh - cùng hướng tới mục tiêu chung: nâng cao tỷ lệ kiểm soát bệnh mạn tính, vì một cộng đồng khỏe mạnh và bền vững hơn.