YouTuber Duy Thường bị tạm giữ hình sự

Hiện trường vụ hỗn chiến (Ảnh: Công an huyện Lục Nam).

Trước đó, ngày 8/6, tại quán Ốc Nguyên thuộc địa phận thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang xảy ra mâu thuẫn, xô xát giữa 2 nhóm thanh niên ngồi ăn đêm.

Cụ thể nhóm của Hoàng Văn Cường (24 tuổi, trú xã Khám Lạng, huyện Lục Nam) mâu thuẫn với nhóm của Giáp Văn Đức (26 tuổi, trú tại thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam). Sau khi xô xát, ẩu đả nhau, Đức và Cường hẹn nhau xuống khu vực xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam để tiếp tục đánh nhau.

Sau đó các đối tượng gọi điện liên hệ với một số đối tượng khác mang theo hung khí tới hỗn chiến. Hậu quả, Kim Văn Đức (sinh năm 1995, trú Tam Dị, Lục Nam) và Đặng Công Đoàn (sinh năm 2006, trú Phương Sơn, Lục Nam) bị thương, nghi do bị bắn bằng súng tự chế bắn đạn hơi.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Lục Nam đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp điều tra. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã tạm giữ 12 đối tượng liên quan đến vụ việc nêu trên, trong đó có Đào Văn Thường (28 tuổi, trú xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn), còn được gọi với cái tên Duy Thường, là YouTuber khá nổi tiếng.

Thường là chủ sở hữu kênh Duy Thường TV trước đó và kênh Duy Thường Team với hàng triệu lượt đăng ký. Các kênh này thường đăng tải những video có nội dung phản cảm, ảnh hưởng tiêu cực đến giới trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên nhưng nhận được lượt quan tâm rất cao.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ một số đối tượng khác liên quan đến vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.