Vì sao YouTuber Lê Chí Thành không được giảm án?

Ngày 13/4, Tòa án Nhân dân (TAND) TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Lê Chí Thành (39 tuổi, quê Bình Thuận) mức án 2 năm tù về tội chống người thi hành công vụ.

Theo hồ sơ vụ án, Thành từng công tác trong ngành công an gần 20 năm, cấp bậc đại úy. Trong thời gian công tác tại trại giam Xuân Lộc (Đồng Nai), Thành đã vi phạm các quy định Công an nhân dân và bị kỷ luật, tước danh hiệu Công an nhân dân.

Sau khi bị tước quân tịch, Thành lên mạng xã hội tự nhận là người chống tiêu cực, tham nhũng và thường nói về các "án oan". Thành còn gây chú ý như một YouTuber khi đăng tải các video "giám sát cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ"...

Bị cáo Lê Chí Thành tại tỏa (Ảnh: X.D).

Ngày 20/3/2021, Thành lái ô tô vi phạm giao thông nên bị tổ tuần tra Đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc (Phòng cảnh sát giao thông Công an TPHCM) dừng xe, kiểm tra. Lúc này, Thành xuất trình giấy phép lái xe, đăng kiểm bản photo nên không được chấp nhận.

Cảnh sát xác định Thành vi phạm các lỗi: không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu; không xuất trình giấy tờ tùy thân khi được yêu cầu; không có giấy đăng ký xe.

Các lỗi vi phạm dẫn đến quyết định tạm giữ ô tô nhưng Thành phản đối. Khi xe cẩu đến đưa ô tô vi phạm về trụ sở, Thành ngồi trước đầu xe của mình cản trở, kéo dài gần 4 tiếng.

Trong thời gian làm việc, Thành lấy điện thoại livestream phản ứng lại các yêu cầu của lực lượng chức năng và kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ thông tin.

Với hành vi trên, Thành bị khởi tố, truy tố về tội chống người thi hành công vụ và TAND TP Thủ Đức xử phạt 2 năm tù. Cho rằng phán quyết trên quá nghiêm khắc nên Thành kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Thành trình bày không thấy oan sai nhưng mức án là quá nặng. Thành cho biết mẹ tất bật vì mình, muốn chấp hành án xong sớm về với gia đình, bị cáo ăn năn về việc đã làm.

Đại diện Viện kiểm sát cho rằng bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị tòa giảm cho Thành 6 tháng tù.

Luật sư cũng lập luận, thân chủ mình ăn năn hối cải, có nhân thân tốt nên đề nghị tòa tuyên phạt bằng thời gian tạm giam.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử (HĐXX) xác định bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Thành là đúng người đúng, đúng tội.

Tòa ghi nhận bị cáo cũng có thành tích trong quá trình công tác trước đó, gia đình có công với cách mạng, là những tình tiết mới chưa được xem xét. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng mức án sơ thẩm đã tuyên phạt là phù hợp nên không giảm án.