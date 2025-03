Xử phạt người phụ nữ báo chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT lên mạng xã hội

Ngày 11/3, Công an tỉnh Hà Nam cho hay, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Nam phát hiện tài khoản Facebook "Hanh Nguyen" đã đăng tải video có nội dung thông báo chốt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng CSGT, Công an tỉnh Hà Nam.

Qua xác minh, tài khoản Facebook "Hanh Nguyen" là của chị N.T.H. (SN 1984), trú tại Lý Nhân, Hà Nam.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm việc với chị N.T.H. (Ảnh: Công an Hà Nam).

Cảnh sát xác định, chị N.T.H. đã thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật.

Căn cứ tài liệu xác minh, ngày 11/3, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với N.T.H.

Theo Công an tỉnh Hà Nam, thời gian gần đây vẫn xuất hiện tình trạng một số cá nhân lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin về vị trí các chốt kiểm tra nồng độ cồn của lực lượng CSGT.

Công an tỉnh Hà Nam khẳng định đây là hành vi vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, gián tiếp tiếp tay cho những người vi phạm, làm gia tăng nguy cơ tai nạn.

Đồng thời, Công an tỉnh Hà Nam khuyến cáo mỗi người dân hãy thể hiện trách nhiệm công dân bằng cách chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an toàn giao thông.