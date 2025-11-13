Những người làm chuyện mờ ám mới phải che, dán biển số xe

Cục CSGT cho biết trong thời gian tới sẽ nghiên cứu, đề xuất về việc tiếp tục tăng nặng mức xử lý đối với nhóm hành vi: Điều khiển xe gắn biển không đúng vị trí, không đúng quy cách theo quy định; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc, hình dạng, kích thước biển số xe.

Hành vi che, dán biển số xe đã có chế tài xử lý nghiêm khắc. Cụ thể, người lái ô tô sẽ bị xử phạt 23 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe; người lái xe máy sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Nội dung này được độc giả Dân trí nhiệt tình ủng hộ. Độc giả Tùng cho biết hành vi che dán biển số xe diễn ra suốt nhiều năm qua gây nhức nhối cho xã hội:

“Trên đường, không ít lần tôi bắt gặp những người điều khiển xe máy, ô tô cố tình che, tháo biển số. Đây rõ ràng là hành vi vi phạm pháp luật, hành động có chủ đích, được chuẩn bị từ trước với động cơ không trong sáng.

Tôi nghĩ mức phạt nghiêm khắc cùng hình thức xử lý bổ sung như tước giấy phép lái xe, tịch thu xe là hướng xử lý đúng đắn, răn đe mạnh mẽ đối với các đối tượng cố tình vi phạm thế này”.

Nhiều tài xế dùng khẩu trang để che biển số xe nhằm tránh bị phạt nguội (Ảnh: Trần Thanh).

Cùng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Thanh Tùng nêu: “Người quen có mấy ai nhớ biển số xe đâu, người ta nhận ra người chứ mấy ai để ý đến chiếc xe. Việc che biển chủ yếu để đi ẩu, rồi khi gây tai nạn thì bỏ trốn, không ai kịp ghi lại biển số để báo công an”.

Bạn Lê Bình cho rằng, hành vi này thể hiện thái độ coi thường pháp luật và cần phải xử lý nghiêm.

“Không có lý do gì để biện minh cho hành vi trên, nó còn nguy hiểm hơn khi họ cố tình che biển số để làm chuyện vi phạm pháp luật. Theo tôi, nên tịch thu phương tiện đối với những trường hợp cố tình thay đổi hoặc che giấu biển số mới đủ sức răn đe”, bạn đọc nêu ý kiến.

Anh Đỗ Xuân Tuấn chia sẻ: “Đi lạng lách, đánh võng, vừa đi vừa dùng điện thoại, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, che biển số... đều là những hành vi nguy hiểm. Đừng biện minh vì vội, vì miếng cơm manh áo mà coi thường tính mạng người khác và pháp luật”.

Bạn đọc TNA cho rằng, hành vi cố tình làm sai lệch, làm giả biển số xe không khác gì tội làm giả giấy tờ cơ quan nhà nước và cần xem xét hình sự hóa tội danh này.

Đồng quan điểm, anh Quang Đặng cho rằng có thể xem xét truy tố hình sự nếu chứng minh được hành vi che, dán hoặc chỉnh sửa biển số là cố tình vi phạm.

“Phạt vài ba chục triệu với những người đi xe tiền tỷ thì chẳng thấm vào đâu. Thay vào đó, cần truy tố với mức án tù về tội danh sử dụng biển giả, chỉnh sửa hoặc che giấu biển số, vì đây rõ ràng là hành vi có chủ đích”, bạn đọc nêu ý kiến.