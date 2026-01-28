Xử phạt đơn vị tổ chức cuộc thi "Tìm kiếm ngôi sao nhạc Việt năm 2025"

Ngày 28/1, Công an TPHCM cho biết, hiện nay, nhiều công ty tổ chức sự kiện, cuộc thi tài năng, vinh danh doanh nhân có hành vi tự ý sử dụng tên gọi, logo của các cơ quan cơ quan Nhà nước, cơ quan báo chí uy tín khi chưa được phép.

Mục đích của việc làm này nhằm tạo uy tín giả, khiến công chúng tin rằng chương trình có quy mô quốc gia hoặc được Nhà nước bảo trợ pháp lý, qua đó thu hút thí sinh và doanh nghiệp quan tâm, tham dự với mức phí cao, bán vé và kêu gọi tài trợ bất chính.

Công an TPHCM làm việc đơn vị vi phạm (Ảnh: Công an cung cấp).

Vừa qua, Công an TPHCM (Phòng An ninh chính trị nội bộ) đã phối hợp cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong đó, nhà chức trách đã xử phạt 25 triệu đồng đối với Công ty TNHH Tổ chức sự kiện K.T.H. về hành vi tổ chức cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật biểu diễn không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận, khi đơn vị này tổ chức cuộc thi Tìm kiếm ngôi sao nhạc Việt năm 2025” và buộc thu hồi toàn bộ ấn phẩm vi phạm.

Một cuộc thi "mượn danh" Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an TPHCM khuyến nghị người dân và các tổ chức lưu ý cần kiểm tra kỹ tính pháp lý, văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý có thẩm quyền trước khi tham gia hoặc tài trợ cho sự kiện. Khi phát hiện dấu hiệu mạo danh, đề nghị người dân cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất.

Nhà chức trách cho rằng, mọi hành vi sử dụng trái phép danh nghĩa, logo cơ quan Nhà nước đều bị xử lý nghiêm theo pháp luật.