Xử phạt cây xăng ở Phú Quốc bán hàng "dè sẻn"

Tối 5/3, UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu T.H. (phường An Thới) do vi phạm hành chính về bán lẻ xăng dầu.

Trước đó vào lúc 13h cùng ngày, Phú Quốc lập đoàn kiểm tra đột xuất, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

Để khách quan, thành viên đoàn kiểm tra đã trực tiếp lái ô tô vào cửa hàng xăng dầu nói trên và yêu cầu đổ đầy bình. Tuy nhiên, nhân viên tại đây từ chối, cho biết chỉ được bán tối đa 200.000 đồng/lượt đối với ô tô; 50.000 đồng/lượt đối với xe máy. Nhân viên giải thích đây là quy định do chủ doanh nghiệp đưa ra.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ doanh nghiệp xăng dầu T.H. (Ảnh: Trung Nguyễn).

Làm việc trực tiếp với đoàn kiểm tra, bà L.T.H. (chủ doanh nghiệp) thừa nhận sự việc trên.

Đáng chú ý, tại thời điểm kiểm tra, bồn chứa của cửa hàng vẫn còn khoảng 7.000 lít nhiên liệu (gồm 4.000 lít dầu và 3.000 lít xăng). Việc doanh nghiệp tự ý giảm lượng bán ra mà không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước là vi phạm quy định hiện hành.

Bà H. lý giải nguyên nhân hạn chế định mức là do nguồn cung từ đơn vị đầu mối bị siết chặt, doanh nghiệp muốn bán giới hạn để chia sẻ cho nhiều người dùng.

Liên quan vấn đề này, UBND đặc khu Phú Quốc cho biết, trên địa bàn hiện có 2 đầu mối chính cung cấp xăng dầu, vẫn đảm bảo đủ nguồn hàng dự trữ trong ít nhất một tuần tới; không có tình trạng khan hiếm hàng đến mức phải hạn chế định mức bán lẻ.

Cơ quan chức năng đồng thời cũng tăng cường rà soát các đại lý khác để tránh tình trạng găm hàng, gây tâm lý hoang mang cho người dân và du khách.