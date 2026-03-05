Điều gì khiến giá xăng dầu tăng mạnh, có loại tới hơn 7.000 đồng/lít?

Giá xăng dầu trong nước chiều 5/3 tiếp tục được điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 1.920 đồng/lít, lên mức 21.440 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 2.190 đồng/lít, lên 22.340 đồng/lít.

Trong khi đó, giá các mặt hàng dầu tăng mạnh hơn: Dầu diesel tăng 3.760 đồng/lít, lên 23.030 đồng/lít; dầu hỏa tăng 7.140 đồng/lít, lên 26.600 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.810 đồng/kg, lên 17.490 đồng/kg.

Như vậy, giá xăng trong nước đã tăng mạnh hai kỳ điều hành liên tiếp sau một phiên giảm. Tính từ đầu năm đến nay, mặt hàng này ghi nhận 6 lần tăng và 4 lần giảm.

Lý giải về nguyên nhân điều chỉnh giá, cơ quan quản lý cho biết thị trường xăng dầu thế giới trong kỳ điều hành lần này (từ ngày 26/2 đến ngày 4/3) chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố.

Xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel với Iran diễn ra ngày 28/2 và tiếp tục leo thang, dẫn tới tắc nghẽn việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% sản lượng dầu toàn cầu.

Bên cạnh đó, Iran tấn công trả đũa vào các cơ sở quân sự của Israel, Mỹ tại khu vực Trung Đông khiến hoạt động lọc dầu tại đây buộc phải đóng cửa để tránh rủi ro, làm gia tăng lo ngại gián đoạn nguồn cung xăng dầu kéo dài.

Cụ thể, giá xăng RON 95 ngày 2/3 ở mức 92,78 USD/thùng, tăng 10,7 USD/thùng (tương đương 13,02%) so với ngày 27/2, thời điểm ngay trước khi xảy ra xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran.

Tương tự, dầu diesel 0,05S ngày 2/3 đạt 114,5 USD/thùng, tăng 22,3 USD/thùng (24,14%) so với ngày 27/2; dầu hỏa ở mức 116,5 USD/thùng, tăng 22,9 USD/thùng (24,46%). Đáng chú ý, đến ngày 4/3, giá dầu hỏa đột ngột vọt lên 231,42 USD/thùng, tăng 101,19 USD/thùng, tương đương tăng 77,7% so với ngày 3/3.

Bên cạnh đó, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa hai kỳ điều hành giá là 88,89 USD/thùng xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 (tăng 10,6 USD/thùng, tương đương tăng 13,6%); xăng RON 95 là 91,92 USD/thùng (tăng gần 11,3 USD/thùng, tăng 14,01%); dầu diesel là 112,9 USD/thùng (tăng 21,2 USD/thùng, tăng 23,16%); dầu hỏa là 132,9 USD/thùng (tăng 40,5 USD/thùng, tăng 43,8%)...

Tại kỳ điều hành này, liên bộ tiếp tục không trích lập, đồng thời không chi quỹ bình ổn đối với tất cả mặt hàng xăng, dầu.

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới tăng mạnh nêu trên, biến động tăng tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành liên Bộ Công Thương - Tài chính lý giải quyết định phương án điều hành giá xăng dầu bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới.

Đồng thời cơ quan này tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.