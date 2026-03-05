Chấp nhận giá cao, doanh nghiệp xăng dầu cấp tập tìm nguồn cung thay thế

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục tạo áp lực lên chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Trước diễn biến này, các doanh nghiệp trong nước đã triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu và khí gas cho thị trường nội địa.

Chấp nhận giá cao để đảm bảo được nguồn cung

Giá dầu thế giới duy trì ở mức cao. Cập nhật ngày 4/3, dầu Brent giao dịch quanh ngưỡng 82 USD/thùng, trong khi dầu WTI ở khoảng 76 USD/thùng, trong bối cảnh thị trường lo ngại rủi ro gián đoạn vận chuyển qua các tuyến hàng hải quan trọng.

Trong nước, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR) - đơn vị vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - đã đề xuất được ưu tiên mua tối đa nguồn dầu thô nội địa đến hết quý III năm nay nhằm ổn định nguyên liệu đầu vào. Do chi phí vận tải và bảo hiểm hàng hải gia tăng, giá dầu nhập khẩu từ Tây Phi, khu vực Địa Trung Hải và Trung Đông chịu tác động đáng kể.

Theo doanh nghiệp, việc tăng tỷ trọng sử dụng dầu thô trong nước giúp hạn chế rủi ro gián đoạn nguồn cung và giảm phụ thuộc vào các tuyến vận chuyển quốc tế đang biến động. Dù chi phí đầu vào cao hơn so với kế hoạch đầu năm, các đơn vị cho rằng duy trì hoạt động sản xuất ổn định là ưu tiên, nhằm tránh thiệt hại lớn hơn do gián đoạn vận hành.

Giữa bão lửa Trung Đông, doanh nghiệp dầu khí Việt Nam đang ứng phó ra sao? (Ảnh: Reuters).

Chủ động tìm nguồn cung mới

Trước đó, sau sự cố một lô LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng) nhập khẩu từ Trung Đông không thể cập cảng đúng kế hoạch do ảnh hưởng chiến sự, Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã kích hoạt loạt phương án dự phòng, bao gồm thu xếp nguồn LNG (khí thiên nhiên hóa lỏng) thay thế và tìm kiếm thêm nhà cung cấp ngoài khu vực truyền thống. Do nguồn LPG nhập khẩu chiếm tỉ trọng lớn trong tổng nhu cầu nội địa, việc đa dạng hóa nguồn hàng trở thành yêu cầu cấp bách.

Song song đó, các doanh nghiệp cũng tăng cường làm việc với đối tác tại khu vực Đông Nam Á và Trung Á nhằm bổ sung nguồn thiếu hụt. Các thị trường như Kazakhstan, Malaysia và Indonesia đang được xem xét như những lựa chọn thay thế trong trường hợp nguồn cung Trung Đông tiếp tục gặp rủi ro.

Nguồn cung xăng dầu vẫn đảm bảo

Ở cấp độ thị trường, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu và khí đốt đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý để theo dõi cung cầu, điều tiết tồn kho và duy trì nguồn hàng cho hệ thống phân phối.

Trong đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã chứng khoán: PLX) - doanh nghiệp chiếm hơn 50% thị phần bán lẻ xăng dầu trong nước - cho biết lượng tồn kho toàn hệ thống tại thời điểm đầu tháng 3 được duy trì theo đúng quy định của Nghị định về kinh doanh xăng dầu, đủ đáp ứng nhu cầu của mạng lưới phân phối.

Doanh nghiệp khẳng định đã chủ động kế hoạch tạo nguồn cho năm 2026, bao gồm ký kết với hai nhà máy lọc dầu trong nước và bố trí nhập khẩu theo đúng kế hoạch. Riêng 10 ngày đầu tháng 3, sản lượng xăng dầu nhập tạo nguồn đã được tăng thêm khoảng 50% so với mức bình quân tháng.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) cho biết đã yêu cầu các đơn vị thành viên tăng cường nguồn dầu dự phòng, duy trì công suất vận hành các nhà máy và xây dựng kịch bản nhập khẩu bổ sung theo từng tình huống. Đại diện tập đoàn khẳng định nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn được bảo đảm cho vài tháng tới.