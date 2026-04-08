Xử lý nam thanh niên đam mê vẽ bậy ở TPHCM

Ngày 8/4, Công an phường Xuân Hòa đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Quỳnh Khôi (SN 2000, ngụ phường Bình Tân) về hành vi phun sơn lên cửa cuốn 2 căn nhà ở trung tâm TPHCM.

Nam thanh niên "vẽ bậy" lên cửa cuốn nhà dân (Ảnh: Nguyễn Trung).

Trước đó, lúc 3h ngày 5/4, Tổ tuần tra Công an phường Xuân Hòa phát hiện Nguyễn Quỳnh Khôi có liên quan đến vụ việc vi phạm quy định về trật tự công cộng nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Khôi thừa nhận hành vi dùng bình sơn vẽ lên trên cửa cuốn 2 căn nhà tại địa chỉ 150-152 Điện Biên Phủ, phường Xuân Hòa, vào năm 2025, nhằm thỏa mãn đam mê của bản thân.

Đến ngày 5/4, nam thanh niên dự định tiếp tục thực hiện lại hành vi thì bị Tổ tuần tra Công an phường Xuân Hòa phát hiện, mời làm việc. Cảnh sát thu giữ 8 chai sơn phun, trong đó có 6 chai chưa sử dụng cùng một chiếc điện thoại di động của Khôi.

Những nơi bị nam thanh niên vẽ bậy (Ảnh: Nguyễn Trung).

Theo cảnh sát, hồi tháng 8/2025, Khôi đã bị Công an phường Sài Gòn xử phạt 1,5 triệu đồng và có biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi Phun sơn lên các vị trí khác tại nơi công cộng.

Lực lượng chức năng đã đưa Khôi đến những nơi anh ta "vẽ bậy", buộc tẩy xóa những vết sơn.