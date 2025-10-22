Xử lý Facebooker quay video giả gái phản cảm, quảng cáo cờ bạc trên mạng

Một tài khoản Facebook với hơn 143.000 người theo dõi, thường xuyên đăng tải các video giả gái phản cảm, sử dụng ngôn từ thiếu chuẩn mực và quảng cáo cờ bạc trực tuyến trái phép, đã bị Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Tháp làm rõ vi phạm.

N. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 22/10, cơ quan chức năng cho biết, qua rà soát không gian mạng, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã phát hiện tài khoản Facebook này có nội dung vi phạm thuần phong mỹ tục, cổ súy tệ nạn xã hội, gây tác động tiêu cực đến nhận thức người dùng, đặc biệt là giới trẻ.

Các video này còn chèn liên kết, đường dẫn, banner quảng cáo cho trang web cờ bạc trực tuyến trái phép, thu hút hàng trăm nghìn đến hàng triệu lượt xem.

Qua xác minh, cảnh sát xác định N. (SN 2001, ngụ xã Hiệp Đức) là người thiết lập, vận hành và quản lý trang Facebook trên.

Tại buổi làm việc, T. đã thừa nhận hành vi sản xuất và đăng tải các video có nội dung trái thuần phong mỹ tục, đồng thời gắn quảng cáo cho các trang web cờ bạc trực tuyến trái phép. Đối tượng đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ video và bài viết vi phạm.

Theo cơ quan công an, hành vi của N. đã vi phạm Điểm b và Điểm d, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022/NĐ-CP) về xử phạt trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, với mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng.

Ngoài ra, hành vi này còn vi phạm Điểm a, Khoản 2, Điều 33 Nghị định 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, với mức phạt từ 70 đến 100 triệu đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.