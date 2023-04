Xét xử bảo mẫu khiến bé 3 tuổi tử vong

Ngày 27/4, TAND quận Bình Tân (TPHCM) mở phiên tòa xét xử bị cáo Đoàn Bảo Ngọc (32 tuổi, ngụ quận Bình Tân) về tội Vô ý làm chết người.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 12/2020, anh Phạm Thanh Q. thuê Ngọc trông bé P.T.T. (SN 2017, con anh Q.) với tiền công 5 triệu đồng/tháng. Bé T. ăn, ngủ tại nhà của Ngọc ở đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

Bị cáo Ngọc tại tòa (Ảnh: H.D).

Chiều 12/1/2021, bé T. tiểu tiện trong quần, không kịp vào nhà vệ sinh. Ngọc vừa tắm cho bé T. vừa la mắng nên bé T. đi lùi về phía sau. Ngọc cầm tay của bé T. kéo mạnh về phía trước để tắm tiếp. Do sàn nhà có xà phòng nên bé T. trượt ngã ra sau, đập đầu vào thành bồn cầu trong nhà vệ sinh.

Khoảng 19h cùng ngày, Ngọc thấy bé T. nôn ói nên chở đến phòng khám tại phường 10, 6. Sau khi khám, bác sĩ cho bé về và yêu cầu theo dõi trong 48 giờ.

Đến 23h ngày 14/1/2021, bé T. té xuống đệm, tím tái, khó thở nên Ngọc đưa bé đi cấp cứu tại bệnh viện. Sáng 17/1/2021, bé T. tử vong.

Theo kết luận giám định pháp y, nguyên nhân tử vong của bé T. do chấn thương sọ não do bị té ngã hoặc va đập. Ngoài ra kết luận còn thể hiện bé T. bị đa chấn thương phần mềm nhưng các thương tích này không gây tử vong.

Mở đầu phiên tòa, HĐXX công bố nội dung giải thích pháp y tử thi cháu T. của Trung tâm Pháp y TPHCM.

Theo đó, cơ quan pháp y xác định các thương tích phần mềm trên cơ thể cháu T. là do tác động ngoại lực, không phải do bệnh lý gây ra. Các thương tích này đã cũ, được hình thành trên 24 tiếng kể từ thời điểm giám định. Các thương tích bầm tụ máu do vật tày tác động hoặc do cơ thể tác động vào vật tày gây ra.

Bị cáo Ngọc cho biết bé T. rất ngoan, bản thân bị cáo chưa từng đánh đập gì bé và ngày xảy ra sự việc là lần đầu bé T. tè dầm. Tòa hỏi về những vết bầm tím trên cơ thể bé T. thì bị cáo trả lời không biết.

Tòa đặt nghi vấn về những chấn thương của bé T. là do bị cáo cố ý gây ra hay bé T. trượt ngã ra sau, đập đầu vào thành bồn cầu như cáo trạng truy tố.

Ngược lại, bị cáo vẫn phủ nhận những nghi vấn trên nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa. Dự kiến phiên tòa mở lại vào ngày 10/5.