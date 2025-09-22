Xác minh việc cụ ông ở Hà Nội bị lục soát người và trộm ví tiền giữa đường

Ngày 22/9, lãnh đạo UBND phường Tây Hồ (Hà Nội) cho biết công an phường đang xác minh thông tin vụ một ông cụ bị chặn đường, nghi bị lấy mất tài sản.

Cụ ông bị tiếp cận, trước khi bị lục người và lấy mất vật giống ví tiền (Ảnh: H.T.).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi cảnh một người đàn ông dừng xe máy trước đầu ngách 38, ngõ 89, đường Lạc Long Quân, Hà Nội.

Sau một thời gian quan sát, người đàn ông này tiếp cận một ông cụ rồi lục soát, kiểm tra túi quần và móc túi quần sau của nạn nhân, lấy đi một vật giống ví tiền. Xong xuôi, nghi phạm lên xe máy bỏ đi.

Theo nội dung từ clip, sự việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 21/9.