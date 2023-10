Xác minh hai nghệ sĩ xiếc không đội nón bảo hiểm "chồng đầu" đi xe máy

Ngày 21/10, mạng xã hội xôn xao clip quảng cáo của một hãng xe điện tại Việt Nam có sự kết hợp giữa Quốc Cơ (39 tuổi) và Quốc Nghiệp (34 tuổi), hai nghệ sĩ biểu diễn xiếc nổi tiếng. Trong clip, hai nghệ sĩ này không đội mũ bảo hiểm thực hiện các hành động nguy hiểm trên xe máy gây tranh cãi.

Qua tìm hiểu, đoạn clip dài hơn 30 giây, được thương hiệu xe điện này đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 19/10.

Hai nghệ sĩ không đội nón bảo hiểm, biểu diễn những động tác nguy hiểm trong lúc chạy xe (Ảnh: Cắt từ clip).

Hình ảnh từ clip cho thấy, suốt trên một đoạn đường, hai nghệ sĩ đều không đội mũ bảo hiểm, biểu diễn các động tác như leo lên yên xe, rồi chồng đầu lên nhau trong khi phương tiện đang di chuyển.

Trong clip có ghi rõ thông tin "Được thực hiện bởi các nghệ sĩ chuyên nghiệp trong khu vực được kiểm soát. Vui lòng người xem không thử theo bất cứ hình thức nào", tuy nhiên nhiều người bày tỏ thái độ không đồng tình trước hình ảnh này của hai nghệ sĩ.

"Khu vực tổ chức quay phim đã xin cấp phép hay chưa? Các giải thể thao liên quan xe cộ đều yêu cầu tối cao về an toàn như trang bị mũ bảo hiểm, dây an toàn, kể cả thể thao mạo hiểm", "clip này quảng cáo tính năng an toàn của xe khi tham gia giao thông nhưng mũ không có thì sao an toàn nổi", "đã tham gia giao thông cần phải tuân thủ pháp luật dù bất kỳ ở đâu", "công an cần vào cuộc kiểm tra, xác minh hành vi trên"... Một số người bày tỏ quan điểm dưới bài đăng trên mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM cho biết, hai người biểu diễn xiếc trên xe thực hiện hành vi ở khu vực TP Thủ Đức. "Công an TP Thủ Đức đang xác minh vụ việc và đưa ra hướng xử lý", đại diện Phòng PC08 nói.

Trong khi đó, đại diện Đội CSGT - trật tự Công an TP Thủ Đức cho biết, đơn vị đã nắm được vụ việc hai người diễn xiếc trên xe máy lan truyền trên mạng xã hội vào chiều nay. Hai người trên được xác định là Quốc Cơ và Quốc Nghiệp thực hiện hành diễn xiếc ở khu vực do đơn vị quản lý.

"Chúng tôi đang xác minh và sẽ mời hai người lên làm việc để có hướng xử lý", vị này nói.

Mới đây, người mẫu Ngọc Trinh đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Gây rối trật tự công cộng. Trước đó nữ người mẫu này đã đăng tải những clip với hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm, dang thả hai tay, nằm lên yên xe…