Bắt thêm 2 đồng phạm đem 20 cây vàng của người tử vong trên cao tốc đi bán

Ngày 20/10, liên quan vụ ông C.H.V. (51 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), chủ vựa bán trái cây tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức tử vong dưới đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, công an đã bắt giữ thêm 2 đồng phạm mang vàng trộm được của ông V. đi bán.

Tại trụ sở công an, cả hai khai nhận, sau khi đồng phạm lấy trộm 2 sợi dây chuyền vàng (khoảng 20 cây) cùng một số tiền mặt mang về cho hai người này đi bán.

Biết là vàng trộm được nhưng cả hai vẫn nhận nhiệm vụ đem bán và tiêu thụ thành công. Số tiền mặt mà 2 kẻ trộm lấy được trên xe nạn nhân nhóm này cũng chia nhau tiêu xài.

Liên quan vụ án, camera an ninh cũng đã ghi lại toàn bộ vụ việc.

Camera ghi lại cảnh chủ vựa trái cây xấu số bị rơi từ cao tốc xuống

Theo clip, trong lúc ông V. dừng ô tô trên cao tốc hướng TPHCM - Long Thành đi vệ sinh, lúc này có 2 người đàn ông trên chở nhau bằng xe máy ở phần đường ngược lại quan sát. Sau đó, người đàn ông ngồi phía sau xuống xe, chạy băng qua làn đường cao tốc tiếp cận xe ông V. lấy nhiều tài sản.

Phát hiện vụ việc, ông V. quay người chạy bộ đuổi theo tên trộm, trong lúc đuổi theo nạn nhân không may lọt xuống khe hở giữa đường cao tốc rơi xuống đất tử vong. Thời điểm trên, 2 tên trộm quay lại nhìn khu vực ông V. rơi xuống, sau đó quay xe bỏ chạy khỏi hiện trường.

Từ đầu vụ án đến nay, cơ quan công an đã bắt giữ 4 đối tượng, đang tiếp tục điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 8h ngày 17/10, người dân trên đường 963, phường Phú Hữu, TP Thủ Đức phát hiện một thi thể người đàn ông ngay đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Tại hiện trường, thi thể người đàn ông có nhiều vết trầy xước.

Trên cao tốc hướng TPHCM đi Long Thành, công an phát hiện một chiếc ô tô màu đỏ không có người bên trong nghi của nạn nhân. Chiều cao từ cao tốc đến nơi phát hiện thi thể nạn nhân khoảng 10m. Bước đầu, công an nhận định người đàn ông tử vong do đa chấn thương.