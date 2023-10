Động cơ vi phạm pháp luật của Ngọc Trinh vì đâu?

Người mẫu Ngọc Trinh (tên đầy đủ Trần Thị Ngọc Trinh, 34 tuổi) đã bị Công an TPHCM khởi tố, tạm giam 3 tháng về tội Gây rối trật tự công cộng, khi lái mô tô với nhưng tư thế nguy hiểm rồi quay clip đăng lên mạng xã hội.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chuyên gia tâm lý lý giải động cơ và những ảnh hưởng xã hội do hành vi của Ngọc Trinh gây ra.

Trần Thị Ngọc Trinh tại cơ quan cảnh sát (Ảnh: Công an cung cấp).

Hệ lụy từ hành vi của nữ người mẫu

Chuyên gia tâm lý tội phạm - TS Đoàn Văn Báu, cho biết, Ngọc Trinh đã cùng ekip dàn dựng cảnh lái mô tô với những tư thế nguy hiểm rồi quay clip đăng lên mạng xã hội.

Khi thực hiện hành động này, cô đã không cân nhắc được việc làm của mình gây tác hại như thế nào đến cộng đồng mạng và những người xung quanh.

Theo ông Báu, Ngọc Trinh là người mẫu nổi tiếng, có hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, những clip vi phạm luật giao thông đăng tải như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý nhiều người, đặc biệt là giới trẻ.

Các thanh thiếu niên sẽ nghĩ rằng, một người nổi tiếng như Ngọc Trinh vẫn có thể công khai biểu diễn chạy xe bốc đầu, thả tay, lạng lách thì ai cũng có thể làm được điều đó. Do đó, nhiều người sẽ phát sinh hành vi bắt chước, ủng hộ xu hướng vi phạm pháp luật.

"Tôi nghĩ động cơ của cô này là để câu view, câu like chứ không phải tuyên truyền hoạt động vi phạm pháp luật. Có thể Ngọc Trinh chưa nhận thức nên mới vi phạm pháp luật", chuyên gia nói.

Theo TS Đoàn Văn Báu, sau khi Ngọc Trinh bị khởi tố, bắt tạm giam thì có một số ý kiến trái chiều về việc hành vi nữ người mẫu không đáng để bị khởi tố, chỉ phạt hành chính là được.

Tuy nhiên, theo vị chuyên gia tâm lý, chúng ta cần thấy như thế này: Ví dụ một người bình thường chạy xe lạng lách, thả tay thì có thể bị xử phạt hành chính vì sức lan tỏa của họ không lớn. Tuy nhiên, một người nổi tiếng có hàng triệu lượt theo dõi như Ngọc Trinh mà có hành vi như vậy là một vấn đề khác.

Do đó, việc công an khởi tố tội danh Gây rối trật tự công cộng đối với Ngọc Trinh, theo ông Báu là đúng người đúng tội. Thứ hai, chuyên gia cho rằng, cũng hành vi lái xe phản cảm của cô ấy là đáng lên án.

"Lúc đầu, khi Ngọc Trinh đăng tải clip lái mô tô, đã có rất nhiều ý kiến về hành vi này nhưng cô ta không tháo gỡ, có thể thấy rằng nữ người mẫu chưa nhận thức rõ mình có sai phạm hay không. Đến khi bị bắt thì mới thừa nhận mình vi phạm pháp luật", chuyên gia tâm lý tội phạm phân tích.

Nữ người mẫu Ngọc Trinh tạo dáng nguy hiểm khi điều khiển mô tô phân khối lớn (Ảnh: Cắt từ clip).

Người nổi tiếng cần ý thức hành vi

Theo chuyên gia tâm lý tội phạm Đoàn Văn Báu, mạng xã hội hiện nay có tốc độ truyền tải thông tin nhanh và ảnh hưởng rất lớn. Với những người nổi tiếng, họ thường tạo ra xu hướng trong xã hội.

Càng nổi tiếng thì họ càng được công chúng biết đến và theo dõi. Do đó, tiến sĩ Báu cho rằng lời nói, hành vi của những người này cũng cần chuẩn mực, đặc biệt phải hướng đến những điều tốt đẹp, thận trọng trong hành động và phát ngôn.

Họ cần có tính xây dựng ý thức chấp hành pháp luật chứ không phải tuyên truyền các hành vi vi phạm pháp luật, phi đạo đức, lệch chuẩn, không đúng mực. Đội ngũ truyền thông cho những người nổi tiếng, nghệ sĩ cũng phải có định hướng rõ ràng để tránh những hành vi vi phạm pháp luật trong tương lai.

"Những clip vi phạm pháp luật như vậy mà được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội thì cơ quan chức năng cũng phải làm việc với đơn vị chủ quản nền tảng này để có bộ lọc những nội dung vi phạm", TS Báu đề xuất.

Bên cạnh đó, một cán bộ Công an quận 11 (TPHCM) cho biết, những hành vi lái mô tô rồi quay clip đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội của nữ người mẫu Ngọc Trinh rõ ràng là ảnh hưởng không tốt đến tâm lý nhiều người. Nếu công an không xử lý thì sẽ có rất nhiều thanh thiếu niên học hỏi làm theo.

Theo cán bộ công an, trật tự an toàn giao thông trên thành phố hiện phức tạp, nếu không ngăn chặn, đẩy lùi những hành vi vi phạm thì càng nguy hiểm hơn. Nếu công an không xử lý cô người mẫu thì sắp tới nhiều thanh thiếu niên lái xe làm những trò nguy hiểm hơn thì sao.

Việc xử lý nghiêm của cơ quan chức năng nhằm cảnh báo những người có âm mưu chuẩn bị làm những hành vi tương tự từ bỏ ý định.

"Tôi nghĩ động cơ của cô người mẫu này là muốn làm nổi, ra vẻ ta đây có tiền muốn làm gì làm. Hành vi này không thể chấp nhận được. Những người nổi tiếng trên mạng xã hội càng phải tôn trọng mọi người, tôn trọng bản thân, có ý thức pháp luật chứ không phải muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói", cán bộ công an nói.

Ngọc Trinh nghe lệnh bắt tạm giam

Ngày 19/10, Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngọc Trinh về tội Gây rối trật tự công cộng. Liên quan tới vụ án, Trần Xuân Đông (người dạy Ngọc Trinh lái xe, 37 tuổi, ở quận 4) bị khởi tố về các tội Gây rối trật tự công cộng và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cơ quan điều tra, Trinh chưa có bằng lái xe A2 nhưng vẫn cùng Đông tổ chức, thực hiện việc điều khiển mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm, phản cảm. Cả hai còn cho tổ chức quay phim, biên tập lại rồi đăng clip lên mạng xã hội gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

Trước đó, ngày 8/10, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh người mẫu Ngọc Trinh lái mô tô tại khu vực hầm Thủ Thiêm. Cô thực hiện những động tác nguy hiểm như ngồi 2 chân sang một bên, thậm chí dang cả 2 tay khi xe chạy tốc độ cao.

Nhiều người sau đó đã để lại bình luận trái chiều khi cho rằng hành động của Ngọc Trinh có thể khiến nhiều người học hỏi, làm theo dẫn đến nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Sau khi mạng xã hội đăng tải, cơ quan chức năng phường Thủ Thiêm và Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP Thủ Đức đã vào cuộc xác minh.

Công an TP Thủ Đức sau đó phối hợp với Phòng CSGT Công an TPHCM đã làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính đối với Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông về hàng loạt lỗi vi phạm, tạm giữ 2 mô tô.