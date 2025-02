Vướng lao lý do đi bộ qua đường ẩu, gây tai nạn

Ngày 4/2, Tòa án nhân dân huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đã ban hành bản án hình sự sơ thẩm vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối với bị cáo T.H.D. (SN 1957, trú tại huyện Krông Pắk).

Theo cáo trạng, tối 4/3/2024, sau khi uống bia ở nhà con gái, ông D. đi bộ băng qua quốc lộ 26 để sang quán ăn của gia đình lấy sạc điện thoại.

Khi qua đường, do thiếu chú ý quan sát, ông D. không phát hiện xe mô tô do ông Đ.N.C. (SN 1974, trú tại huyện Krông Pắk) điều khiển đang di chuyển đến nên xảy ra va chạm với nhau.

Việc đi bộ qua đường không quan sát gây tai nạn giao thông sẽ bị xử phạt hoặc xử lý hình sự tùy theo mức độ (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Hậu quả, ông C. và D. ngã ra đường, bị thương. Toàn bộ diễn biến vụ việc có camera an ninh ghi lại. Theo kết luận giám định pháp y, ông C. bị thương tích 90% và ông D. là 8%.

Sau vụ việc, bị cáo và đại diện bị hại đã tự nguyện thỏa thuận, bồi thường. Quá trình xét xử, gia đình ông C. không yêu cầu bồi thường thêm và xin bãi nại, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi phạm tội của bị cáo D. gây ra là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sức khỏe của bị hại. Đồng thời, việc đi bộ sang đường phải chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn nhưng bị cáo đã không tuân thủ đúng quy định về tham gia giao thông đường bộ, thiếu chú ý quan sát các xe đang đi tới, dẫn đến vụ va chạm gây ra thương tích cho người khác.

Theo Hội đồng xét xử, cần áp dụng mức hình phạt phù hợp tương ứng với tính chất, mức độ do hành vi phạm tội của bị cáo D. gây ra nhằm cải tạo, giáo dục và răn đe, phòng ngừa chung trong đời sống xã hội.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử cũng nêu quan điểm, việc xảy ra tai nạn cũng có lỗi của bị hại, khi ông C. điều khiển phương tiện thiếu quan sát nên không thấy người đi bộ qua đường và không nhường đường cho người đi bộ, dẫn đến va chạm giao thông.

Tuy nhiên, do thương tích của ông D. chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo T.H.D. mức án 1 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.