Vừa ra tù đã cùng bạn "sản xuất" hàng loạt giấy tờ giả

Ngày 31/7, phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Ea H'leo triệt phá một nhóm đối tượng chuyên sản xuất các loại giấy tờ giả.

Các đối tượng chuyên sản xuất các loại giấy tờ giả lần đầu tiên bị phát hiện tại Đắk Lắk (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo đó, qua nắm bắt tình hình, phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi làm giả, mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức trên địa bàn huyện Ea H'leo.

Sau đó, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Ea H'leo vào cuộc xác minh được 2 đối tượng chuyên làm giả, mua bán các loại giấy tờ của cơ quan tổ chức là Đỗ Trung Kiên (26 tuổi, ngụ thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H'leo) và Nguyễn Thành Long (22 tuổi, ngụ xã Ea Hiao, huyện Ea H'leo).

Khám xét nơi ở các đối tượng, công an thu giữ 3 máy tính, 2 máy in màu, 1 máy ép nhựa dẻo, gần 300 thẻ nhựa có in chữ giấy phép lái xe, CMND, CCCD, bằng cấp… cùng rất nhiều loại giấy tờ, tài liệu có liên quan.

Bước đầu, tại cơ quan công an, Kiên khai nhận sau khi mãn hạn tù vào năm 2021 và lên mạng tìm hiểu thì thấy việc làm giả giấy tờ đem lại lợi nhuận cao. Do đó, đã đầu tư đặt mua nhiều máy móc, thiết bị để làm giả các loại giấy tờ và cùng Long bắt tay "sản xuất".

Hiện vụ việc đang được mở rộng, làm rõ. Được biết, đây là đường dây làm giả các loại giấy tờ đầu tiên được phát hiện tại tỉnh Đắk Lắk.