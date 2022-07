Cướp xe máy rồi xin đi cai nghiện để trốn công an

Ngày 29/7, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đã di lý đối tượng Nguyễn Đình Toàn (30 tuổi, ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) từ tỉnh Bình Dương về đơn vị để điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Đối tượng Nguyễn Đình Toàn tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo kết quả điều tra ban đầu, Toàn là người nghiện ma túy nhưng lại không có tiền nên nảy sinh ý định trộm cắp để mua ma túy sử dụng.

Sáng 1/7, Toàn đi đến khu vực chợ Cư Jút thì thấy ông H. (69 tuổi, lái xe ôm) nên đã bắt xe với mục đích cướp xe của ông H. Sau đó, Toàn yêu cầu ông H. chở về TP Buôn Ma Thuột. Trên đường đi Toàn yêu cầu ông H. di chuyển vào một con đường đất vắng vẻ.

Đi được một đoạn đường trơn trượt, ông H. không đồng ý đi tiếp mà nói sẽ quay lại đường cũ. Lúc này, Toàn ngỏ lời để Toàn điều khiển xe giúp thì ông H. đồng ý. Ông H. vừa xuống xe thì Toàn lên xe rồ ga bỏ chạy.

Khi lấy được xe, Toàn mở cốp lấy giấy đăng ký xe cùng 200 nghìn đồng và mang xe đi bán.

Sau đó Toàn bỏ xuống tỉnh Bình Dương và tại đây Toàn bị Công an phường Tân Bình, TP Dĩ An kiểm tra, xét nghiệm dương tính với chất ma túy. Toàn biết Công an TP Buôn Ma Thuột đang truy lùng mình nên đã tự nguyện xin đi cai nghiện tập trung để tránh bị công an phát hiện.

Sau một thời gian tích cực điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28/7, Công an TP Buôn Ma Thuột đã cử một tổ công tác đến tỉnh Bình Dương và bắt giữ Toàn khi đối tượng đang cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Dương.

Vụ việc đang được mở rộng, làm rõ.