Vụ thảm án trong nhà nghỉ (kỳ cuối): Hành trình truy bắt hung thủ

Danh tính của vị khách thuê phòng 205

Sau một thời gian được điều trị tích cực tại bệnh viện, bà N.T.C. (SN 1956), vợ ông N.V.T. (SN 1957 - chủ nhà nghỉ Hồng Anh), đã tỉnh táo trở lại.

Bà C. đã cung cấp một thông tin quan trọng cho cơ quan điều tra, người ra tay sát hại vợ chồng bà là người khách thuê ở phòng 205. Người này là khách quen thường xuyên đến thuê phòng tại nhà nghỉ Hồng Anh. Tuy nhiên, bà C. không biết vị khách quen này tên là gì và ở đâu.

Lúc này, các trinh sát của Công an tỉnh Hưng Yên được cung cấp thông tin có một người lái xe ôm từng chở đối tượng tình nghi đến nhà nghỉ Hồng Anh.

Một tổ công tác được cử đi xác minh tất cả những người lái xe ôm trong khu vực, qua đó xác định được người từng chở đối tượng tình nghi, nhưng người này cho biết, cũng không biết đối tượng tình nghi ở đâu. Người lái xe ôm quen biết đối tượng qua một người khác ở tỉnh Phú Thọ.

Ngay lập tức, một tổ công tác của Công an tỉnh Hưng Yên được điều động đi Phú Thọ. Tại đây, các trinh sát tiếp cận được nhân chứng và người này cho hay, anh ta có quen biết sơ sơ với đối tượng tình nghi.

Đối tượng tình nghi được xác định tên là Tuấn, Tuyên hay Tuyến gì đó và quê ở Ứng Hòa, Hà Nội.

Vị khách quen thuê phòng 205 và chính là hung thủ sát hại chủ nhà nghỉ Hồng Anh là Nguyễn Văn Tuyến (Ảnh: Quốc Đô).

Quá trình rà soát, kết hợp với tài liệu điều tra và công tác sàng lọc địa bàn, ban chuyên án xác định được đối tượng thuê phòng 205 ở nhà nghỉ Hồng Anh là Nguyễn Văn Tuyến (SN 1990), trú tại thôn Thần, xã Minh Đức, huyện Ứng Hòa (cũ), TP Hà Nội.

Tuy nhiên, khi các trinh sát tìm đến thì Tuyến không có mặt ở địa phương. Ban chuyên án đã lấy mẫu người thân của Tuyến để so sánh với những dấu vết mà hung thủ để lại hiện trường. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy Nguyễn Văn Tuyến và hung thủ sát hại chủ nhà nghỉ Hồng Anh chính là một.

Sau khi xác định được hung thủ gây án, các trinh sát Công an tỉnh Hưng Yên đã lần theo dấu vết của Tuyến từ Hà Nội đến TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam (cũ) đến nhiều nơi ở tỉnh Nam Định (cũ).

Ngày 4/10/2013, nhận được thông tin Tuyến đang có mặt tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (cũ), tổ công tác của Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định (cũ) bắt giữ được Tuyến khi hắn đang lang thang tại thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy (cũ).

Tội ác ghê rợn của kẻ ham mê cờ bạc

Sinh ra trong gia đình không có điều kiện, nhưng Tuyến lại nghiện cờ bạc và ngập trong nợ nần. Không có tiền trả nợ, Tuyến lang bạt khắp nơi. Trước đây hắn có bạn gái ở khu vực xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm (cũ), tỉnh Hưng Yên, nên thường xuyên nghỉ trọ tại nghỉ Hồng Anh và còn nợ lại tiền phòng.

Tại cơ quan công an, Tuyến khai nhận, ngày 10/9/2013, Tuyến bắt xe khách về Hưng Yên và thuê phòng ở nhà nghỉ Hồng Anh. Do Tuyến còn nợ 700.000 đồng tiền phòng, nên nhiều lần Tuyến bị chủ nhà nghỉ đòi nợ.

Nhà nghỉ Hồng Anh thời điểm xảy ra vụ việc (Ảnh: Quốc Đô).

Khoảng 1h ngày 12/9/2013, Tuyến cầm theo dao khống chế bà N.T.C. vào phòng 204 và yêu cầu bà C. đưa cho mình 20 triệu đồng cùng một chiếc xe máy. Khi bà C. nói không có đủ tiền, Tuyến đã ép nạn nhân uống một lượng lớn thuốc an thần và dùng dao đâm vào mạn sườn bà C..

Sau đó Tuyến đi xuống tầng 1 gọi ông N.V.T. mở cửa để Tuyến rời khỏi nhà nghỉ, do Tuyến chưa trả tiền nên ông T. không đồng ý mở cửa cho Tuyến. Tuyến xách ba lô quay lại phòng còn ông T. lên gác xép ngủ tiếp.

Khoảng 2h sáng cùng ngày, Tuyến lại đi xuống tầng 1 gọi ông T. mở cửa để cho Tuyến đi, ông T. liền lên tầng 2 để gọi vợ, Tuyến chạy theo khống chế ông T.. Tuyến và ông T. vật lộn từ phòng 205 sang phòng 201.

Quá trình vật lộn với ông T. Tuyến dùng dao đâm liên tiếp vào người ông T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Tuyến đi ra khỏi phòng 201 đóng cửa lại rồi đi về phòng 205.

Thấy ở hành lang từ phòng 205 đến phòng 201 có nhiều máu, Tuyến lấy chiếc chăn ở trên giường trong phòng 205 vứt xuống nền phòng, dùng chân kéo chăn lau thành một vệt từ cửa phòng 205 đến gần cửa phòng 202.

Tuyến tiếp tục đi xuống gác xếp ở tầng 1 lục tìm lấy một chiếc ví, bên trong có gần 9 triệu đồng và 2 chiếc điện thoại di động, sau đó tìm chìa khóa mở cửa nhà nghỉ rồi bỏ trốn.

Với tội ác của mình, Nguyễn Văn Tuyến đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyên phạt tử hình về tội Giết người, 8 năm tù về tội Cướp tài sản, 1 năm tù về tội Cố ý gây thương tích. Tổng hợp hình phạt là tử hình.