Vụ sữa giả Hiup: Hơn 83 tỷ đồng được "rửa" như thế nào?

Trong vụ án xảy ra tại Công ty Z Holding, VKSND Tối cao truy tố dàn lãnh đạo của công ty này, gồm Hoàng Quang Thịnh (Tổng giám đốc, Chủ tịch), La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh (cùng là Phó tổng giám đốc) về tội Rửa tiền, bên cạnh 2 tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo cáo trạng, để chiếm lĩnh thị trường, nhóm lãnh đạo Z Holding đã tiến hành cắt xén nguyên liệu, hợp thức hóa hồ sơ, đẩy mạnh quảng bá trên mạng xã hội để bán sản phẩm, thu lời số tiền đặc biệt lớn.

Cụ thể, từ năm 2023 đến hết tháng 3/2025, 3 bị can đã trực tiếp chỉ đạo hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung và sản phẩm dinh dưỡng, với tổng doanh thu lên hơn 6.695 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu từ việc sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm bị kết luận là hàng giả là hơn 2.430 tỷ đồng.

Bị can Hoàng Quang Thịnh (trái) và La Khắc Minh (Ảnh: Bộ Công an).

Để sử dụng và hợp thức hóa số tiền thu lợi bất chính, Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh đã bàn bạc, thống nhất thành lập ba quỹ nội bộ, gồm: "Quỹ Z Holding", "Quỹ Building" và "Quỹ Đầu tư", giao Nguyễn Văn Minh trực tiếp quản lý.

Trong đó, "Quỹ Z Holding" được hình thành từ tháng 4/2021, mỗi tháng trích 5-10 tỷ đồng từ phần lợi nhuận chia cho ba bị can.

"Quỹ Building" được lập từ tháng 9/2023, trích 5 tỷ đồng mỗi tháng từ lợi nhuận của các cổ đông Công ty Butaba, gồm: Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh và Lê Văn Trung.

"Quỹ Đầu tư" được lập từ tháng 4/2020, hình thành từ tiền góp của 3 bị can và phần lợi nhuận trích lại hằng tháng của 42 trưởng, phó hệ thống và nhóm bán hàng.

Theo cáo trạng, Hoàng Thị Hiền (Trưởng phòng, sau là Trưởng ban kế toán) được giao theo dõi các quỹ này trên phần mềm.

Thịnh và đồng bọn cũng chỉ đạo các kế toán quỹ chi tiền mặt từ két do Nguyễn Văn Minh quản lý hoặc chuyển tiền qua tài khoản đứng tên bà Nguyễn Thị Tuyết (mẹ vợ Hoàng Quang Thịnh).

Một trong những thủ đoạn rửa tiền của nhóm bị can là mua bất động sản thương mại.

Thịnh và 2 cấp phó đã chỉ đạo Công ty cổ phần Z Land đứng tên cổ phần ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 2 sàn thương mại, văn phòng với giá trị giao dịch theo hợp đồng là hơn 21,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, thực tế Công ty Z Holding đã thanh toán tổng cộng hơn 30,3 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Z Holding cho đối tác.

Bên cạnh đó, nhóm bị can còn sử dụng "Quỹ Building" để mua cổ phần Công ty Tân Phú Cường - đơn vị sở hữu Khách sạn Trà Cổ (Quảng Ninh).

Thông qua Công ty Z Land và người quen đứng tên, nhóm bị can đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng toàn bộ 55.000 cổ phần Công ty Tân Phú Cường với giá 66 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, Hoàng Quang Thịnh nhờ bố đẻ đứng tên giám đốc, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, các bị can đã rửa số tiền hơn 83 tỷ đồng là nguồn tiền bất hợp pháp do phạm tội mà có từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.