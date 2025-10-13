Vụ ô tô lao vào quán nhậu làm một phụ nữ tử vong: Bắt tài xế

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam Đặng Văn Sang (27 tuổi, trú tại xã Bình Dương) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 21h40 ngày 7/10, tại quán ốc Nướng Ngon (thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương), Sang xảy ra mâu thuẫn với N.Q.S. (26 tuổi, trú tại xã Bình Dương).

Đặng Văn Sang lái ô tô lao vào quán nhậu, làm một phụ nữ tử vong (Ảnh: Cắt từ clip).

Tại đây, Sang dùng dao trong quán ốc rượt đuổi đánh S., nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, do bị khiêu khích nên Sang lái xe hơi lao về phía anh S..

Chiếc xe lao thẳng vào quán Xóm Nhậu bên cạnh quán Ốc Nướng Ngon, tông trúng anh S. và bà L.T.Q. (55 tuổi, trú cùng xã) làm bà Q. tử vong.

Sau khi gây án, Sang bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến 5h ngày 8/10, đối tượng ra đầu thú sau khi được người thân và công an vận động.

Theo kết quả xác minh, thời điểm xảy ra vụ việc, Sang có nồng độ cồn trong người, âm tính với chất ma túy, không có biểu hiện “ngáo đá” như tin đồn.

Tại cơ quan công an, Sang cho biết rất ân hận vì hành động bột phát gây ra hậu quả nghiêm trọng, dẫn tới chết người.

Sang khai tối 7/10 đã uống một số lon bia từ trước rồi mới đến quán Ốc Nướng Ngon nhậu tiếp.

Tại đây, sau khi uống thêm khoảng 3 lon bia, Sang tình cờ gặp anh N.Q.S. là bạn trong thôn nên có tới bàn chào hỏi nhưng hai bên lại xảy ra cự cãi và đánh nhau. Lúc này, Sang ra tháo biển số xe đem cất, sau đó lái ô tô lao về phía anh S., gây ra vụ việc như trên.