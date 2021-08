Vụ nuôi nhốt 17 con hổ ở Nghệ An: Khởi tố, bắt tạm giam chủ nhà

Dân trí Sau nhiều ngày điều tra làm rõ, Công an tỉnh Nghệ An đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Hiến vì đã nuôi nhốt trái phép 14 con hổ Đông Dương.

Ngày 11/8, nguồn tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ bắt quả tang nuôi nhốt hổ trái phép trong nhà dân xảy ra tại xã Đô Thành (huyện Yên Thành) vào ngày 4/8 vừa qua.

Hổ được nuôi nhốt trái phép trong tầng hầm của nhà dân.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Văn Hiền (39 tuổi, trú xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành) về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm". Bị can Nguyễn Văn Hiền đã nuôi nhốt trái phép 14 con hổ Đông Dương trong tầng hầm của nhà riêng.

Được biết, ngoài gia đình Nguyễn Văn Hiền nuôi nhốt hổ thì còn có gia đình bà Nguyễn Thị Định (trú xóm Phú Xuân, xã Đô Thành) nuôi nhốt 3 cá thể hổ. Tuy nhiên vụ án này do Công an huyện Yên Thành điều tra, bắt giữ nên vụ việc đang tiếp tục được cơ quan Công an huyện Yên Thành điều tra làm rõ.

Quá trình vận chuyển đi gửi chăm sóc đã có 8 cá thể hổ bị chết.

Ông Tôn Thiện Phương - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An xác nhận với PV Dân trí, phía đơn vị này đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nói trên.

Như đã đưa tin, sau một thời gian điều tra, xác minh, sáng 4/8, Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt ra quân kiểm tra đột xuất và phát hiện 2 cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép trên địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành.

Những cá thể hổ đã về nơi ở mới và dân hồi phục sức khỏe.

Cụ thể, công an ập vào kiểm tra cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép của anh Nguyễn Văn Hiền (SN 1982) ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành), thu giữ 14 cá thể hổ Đông Dương trưởng thành.

Tiếp tục ập vào nhà bà Nguyễn Thị Định (SN 1971, trú ở xã Đô Thành, Yên Thành), công an bắt quả tang gia đình này đang nuôi nhốt 3 cá thể hổ Đông Dương.

Nhiều con đã mạnh khỏe, ăn được 6 kg thịt mỗi ngày.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã mua những cá thể hổ này từ Lào khi còn nhỏ, đưa về nuôi, chăm sóc trong nhà với hệ thống chuồng trại như vật nuôi khác. Tuy nhiên, chuồng trại nuôi hổ được hàn thêm những hàng rào sắt với nhiều lớp cửa bảo vệ.

Sau khi phát hiện, thu giữ, cơ quan chức năng đã gây mê, vận chuyển đến Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm, huyện Diễn Châu gửi chăm sóc trong thời gian phục vụ công tác điều tra. Trong quá trình vận chuyển, có 8 cá thể hổ đã chết. Hiện những cá thể hổ này đã được cấp đông, bảo quản và xử lý theo hướng tang vật vụ án.

Nguyễn Duy