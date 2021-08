Phó Giám đốc Công an Nghệ An nói về việc 8 con hổ giải cứu chết bất thường

Dân trí Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đây là chuyên án liên quan đến động vật hoang dã lớn nhất từ trước tới nay. Việc 8 cá thể hổ chết là ngoài ý muốn của các lực lượng tham gia chuyên án.

Công an tỉnh Nghệ An lý giải vì sao không bàn giao hổ cho chủ nhà chăm sóc.

Ngày 4/8, Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An phá chuyên án, giải cứu 17 con hổ đang bị nuôi nhốt trái phép tại 2 hộ dân trên địa bàn xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

Trong quá trình giải cứu, lực lượng chức năng đã sử dụng thuốc gây mê để vận chuyển hổ đến Khu sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm (đóng trên địa bàn huyện Diễn Châu, Nghệ An) gửi chăm sóc trong thời gian phục vụ công tác điều tra.

Tuy nhiên, đã có 8/17 cá thể hổ bị chết bất thường. Số hổ chết đã được cơ quan chức năng cấp đông để bảo quản nguyên vẹn, phục vụ công tác điều tra.

Đã có 8/17 cá thể hổ bị chết sau khi giải cứu khỏi hầm nuôi nhốt trái phép. Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đây là điều ngoài ý muốn của các lực lượng tham gia phá án.

Việc 8 cá thể hổ chết ngay sau khi được giải cứu đã khiến dư luận hết sức quan tâm. Tại cuộc họp báo chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân khóa XVIII sắp tới, một số phóng viên đã đặt các câu hỏi liên quan đến vấn đề này. Trong đó có ý kiến cho rằng sau khi phá chuyên án, có thể bàn giao cho chủ nhà chăm sóc dưới sự quản lý, giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng.

Trước những câu hỏi này, Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã có những thông tin phản hồi.

Theo Đại tá Hải, đây là chuyên án liên quan đến hành vi nuôi nhốt động vật hoang dã nguy cấp trái phép lớn nhất từ trước tới nay mà Công an tỉnh Nghệ An triệt phá. Quá trình phá chuyên án, Công an tỉnh Nghệ An đã lên kế hoạch rất kỹ lưỡng và mời các lực lượng chuyên môn về động vật hoang dã tham gia.

Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An lý giải vì sao không bàn giao các cá thể hổ cho chủ nhà chăm sóc.

Hành vi nuôi nhốt động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm là vi phạm pháp luật, được quy định tại Điều 244 Bộ Luật Hình sự. Theo quy định tại khoản 3, Điều 244 Bộ Luật hình sự, hành vi nuôi nhốt, săn bắt, giết thịt từ 6 cá thể hổ trở lên có khung hình phạt từ 10-15 năm tù.

"Trong chuyên án này, các cá thể hổ được xem là vật chứng của vụ án thì nó phải được xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Theo tài liệu chứng cứ công an thu thập được thì chủ nhà chính là đối tượng phạm tội. Nếu bàn giao vật chứng này cho chủ nhà sẽ dẫn đến tiêu hủy, thay đổi vật chứng, làm ảnh hưởng đến khả năng chứng minh vật chứng trong vụ án hình sự", Đại tá Hải lý giải việc không bàn giao cho chủ nhà chăm sóc các cá thể hổ nói trên.

Tại thời điểm phá án cho thấy các cá thể hổ được nuôi nhốt ở điều kiện ẩm thấp, chật hẹp, mất vệ sinh. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn, nhà động vật học thì việc đưa các cá thể hổ về nơi nuôi nhốt được cấp phép với điều kiện tốt hơn là một trong những giải pháp nhân văn.

"Việc 8 cá thể hổ chết là ngoài ý muốn của tất cả lực lượng chức năng tham gia chuyên án", Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thông tin.

Việc tìm một nơi chăm sóc, bảo tồn, nuôi dưỡng các cá thể hổ hiện hết sức khó khăn. UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo cơ quan chức năng giải quyết vấn đề này, tuy nhiên thời điểm này vẫn chưa tìm được. Mặc dù vậy, Đại tá Nguyễn Đức Hải khẳng định không vì khó khăn đó mà chùn bước trước loại tội phạm này.

Hoàng Lam