Vụ nữ sinh 16 tuổi bị hiếp dâm tập thể trong nhà nghỉ: Khởi tố, bắt 2 người

Dân trí Tối 26/11, lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến vụ một thiếu nữ ở huyện Cẩm Xuyên bị hiếp dâm tập thể, đơn vị đã khởi tố và bắt giam 2 bị can.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, sự việc xảy ra từ đầu năm 2021. Cơ quan điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố và bắt giam 2 bị can.

"Mấy ngày gần đây, trên mạng xuất hiện hai clip, trong đó có một clip giống như vụ việc ở huyện Cẩm Xuyên, chúng tôi phải kiểm tra lại. Còn clip có ba đối tượng thì chắc chắn không phải rồi, vì vụ hiếp dâm ở Cẩm Xuyên chỉ có 2 đối tượng", lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết.

Cũng theo vị này, từ khi xảy ra sự việc đến khi cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ được chiếc điện thoại có clip, thời gian tương đối dài. Có thể đã có người phát tán đoạn clip lên mạng xã hội.

"Việc có ai đăng tải clip này lên mạng xã hội thì chúng tôi đang tập trung làm rõ", lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin thêm.

Hình ảnh cô gái bị xâm hại được cắt từ clip.

Trước đó, như Dân trí phản ánh, những ngày gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài khoảng 43 giây, quay lại cảnh cô gái đang bị một nam thanh niên giở trò đồi bại tại một căn phòng được cho là nhà nghỉ. Một nam thanh niên khác dùng điện thoại quay lại.

Mặc dù cô gái ra sức cầu cứu, khóc lóc xin tha nhưng nhóm đối tượng này vẫn thực hiện hành vi cầm thú và quay video lại. Video clip sau khi bị tung trên mạng, dư luận đã nổ ra làn sóng phản ứng dữ dội.

Nạn nhân trong clip được xác định là thiếu nữ sinh năm 2005, trú ở một xã thuộc huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh). Theo lãnh đạo xã này, cô gái trong clip là người trên địa bàn nhưng sự việc xảy ra ở địa phương khác.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Khánh Hà