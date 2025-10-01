Vụ nữ giám đốc bị bắt khẩn cấp: Công ty vướng nhiều lùm xùm

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi thi hành lệnh bắt khẩn cấp Phạm Thị Minh Lý (SN 1974, trú tại xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn, để điều tra tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công ty TNHH Lý Tuấn hoạt động trong lĩnh vực vận tải, khai thác khoáng sản. Doanh nghiệp này từng vướng vào nhiều vụ việc gây xôn xao dư luận tại Quảng Ngãi.

Bị bắt vì bán đá trái phép

Theo cơ quan điều tra, một doanh nghiệp ở Khu kinh tế Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) đã tập kết đá phát sinh từ quá trình thi công dự án vào bãi chứa tạm Phi Long. Theo quy định, số đá này thuộc sở hữu của nhà nước.

Bà Phạm Thị Minh Lý, Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn, bị bắt để điều tra tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Nguyễn Công).

Tháng 7, Công ty TNHH Lý Tuấn đưa xe đến bãi tập kết vận chuyển số đá này đi bán. Phát hiện sự việc, doanh nghiệp ở Khu kinh tế Dung Quất đã làm đơn tố giác.

Cảnh sát vào cuộc điều tra và xác định, từ ngày 8 đến ngày 15/7, Phạm Thị Minh Lý đã cho xe vận chuyển đá hộc tại bãi tập kết Phi Long ra ngoài để bán mà chưa được sự cấp phép của cơ quan chức năng.

Với hành vi này, Phạm Thị Minh Lý bị cơ quan điều tra bắt khẩn cấp về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tháng 4/2024, Công ty TNHH Lý Tuấn cũng bị phát hiện có vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản. Thời điểm đó, Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) phối hợp với nhiều cơ quan chức năng kiểm tra việc tập kết đá của công ty này tại cảng Kỳ Hà thuộc tỉnh Quảng Nam (cũ).

Bà Phạm Thị Minh Lý đã cho xe vận chuyển đá tại bãi tập kết Phi Long bán ra ngoài khi chưa được cấp phép (Ảnh: Quốc Triều).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện doanh nghiệp đã vận chuyển một khối lượng lớn đá từ công trường của dự án Khu liên hợp sản xuất thép Hòa Phát Dung Quất đến tập kết tại cảng Kỳ Hà không đúng quy định.

Vào thời điểm đó, tại cảng Kỳ Hà còn lưu giữ 167.300m3 đá không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Đổ đất chặn đường phóng viên

Tháng 9/2022, nhiều phóng viên tiếp nhận thông tin mỏ đất Dông Cây Dừa (xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) của Công ty TNHH Lý Tuấn có dấu hiệu sai phạm nên đi thực tế để xác minh.

Khi nhóm phóng viên đến khu vực mỏ đã bị người của doanh nghiệp này cho xe tải đổ đất chặn đường. Sau đó, cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra mỏ Dông Cây Dừa và phát hiện nhiều sai phạm nên công ty bị xử phạt 1 tỷ đồng.

Xe của Công ty TNHH Lý Tuấn đổ đất chặn đường phóng viên (Ảnh: Kiều Trực).

Công ty TNHH Lý Tuấn còn liên quan đến vụ chìm tàu kéo và sà lan chở đá làm 4 người chết, 5 người mất tích từng gây xôn xao dư luận.

Năm 2024, để thi công đê chắn sóng cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn), nhà thầu ký hợp đồng với Công ty TNHH Lý Tuấn cung cấp đá. Công ty này thuê tàu kéo và sà lan chở đá từ cảng Kỳ Hà ra đảo Lý Sơn.

Khoảng 4h ngày 24/4/2024, tàu kéo và sà lan chở đá gặp nạn trên vùng biển Quảng Ngãi. Vụ việc làm 4 người chết, 5 người mất tích.

Tháng 5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi khởi tố vụ án để điều tra tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Tháng 8, Công an tỉnh Quảng Ngãi tạm đình chỉ điều tra vụ án do hết thời hạn điều tra theo quy định.