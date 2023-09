Chiều 19/9, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) thăm hỏi tình hình sức khỏe và động viên thân nhân gia đình Trung úy Phan Tiến Dũng, cán bộ Công an phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, bị thương khi làm nhiệm vụ.

Theo cơ quan công an, 23h55 ngày 17/9, do mâu thuẫn trong quá trình hát karaoke, Nguyễn Phan Tứ (45 tuổi, ở phường Hải Hòa) và Hồ Văn Sáu (30 tuổi, ở phường Hải Nhân) đã đến nhà của Nguyễn Văn Hùng (26 tuổi) và Nguyễn Văn Linh (33 tuổi, ở phường Hải Hòa) để gây sự, giải quyết mâu thuẫn.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi sức khỏe Trung úy Phan Tiến Dũng (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Sau khi nhận được tin báo, Trung tá Tống Anh Nhân, Trưởng Công an phường Hải Hòa, và Trung úy Phan Tiến Dũng đã đến hiện trường để ngăn chặn các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Trong khi tổ công tác đang khống chế, kiểm tra đối tượng Nguyễn Phan Tứ, bất ngờ Nguyễn Văn Cường (35 tuổi, ở phường Nguyên Bình, anh trai của Hùng và Linh) cầm dao có hàn thêm ống túyp sắt xông đến chém về phía Nguyễn Phan Tứ và tổ công tác.

Thời điểm này, Nguyễn Phan Tứ rút khẩu súng đang bỏ trong túi quần bắn liên tiếp nhiều phát.

Hậu quả, Trung úy Phan Tiến Dũng bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (Hà Nội); Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Văn Cường được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; bản thân Nguyễn Phan Tứ cũng bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế khu vực Nghi Sơn.

Ngay sau đó lực lượng công an đã phối hợp với những người có mặt tại hiện trường khống chế và tước khẩu súng của Nguyễn Phan Tứ.

Sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an thị xã Nghi Sơn nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, thu giữ các vật chứng, trong đó có 1 khẩu súng (dạng côn quay) bên trong có 5 vỏ đạn và 1 viên đạn.

Hiện Trung úy Dũng đã được phẫu thuật gắp đầu đạn ra và vẫn đang hôn mê, điều trị tại phòng hồi sức tích cực.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chia sẻ, động viên thân nhân gia đình Trung úy Phan Tiến Dũng; đồng thời chỉ đạo các phòng chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa thực hiện tốt các chế độ chính sách của lực lượng công an đối với Trung úy Phan Tiến Dũng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.