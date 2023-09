Tối 18/9, tin từ UBND phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ súng trong đêm khiến một cán bộ công an phường và 2 người dân bị thương.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 17/9, Công an phường Hải Hòa nhận thông tin tại tổ dân phố Trung Chính, phường Hải Hòa xảy ra một vụ mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự.

Nổ súng trong đêm khiến 3 người bị thương (Ảnh minh họa trên Internet).

Tiếp nhận thông tin, Trưởng Công an phường Hải Hòa cùng một cán bộ công an phường xuống hiện trường để ngăn chặn và giải tán đám đông. Khi vừa tới hiện trường thì có nhiều phát súng bắn về phía đám đông. Hậu quả khiến một cán bộ công an và 2 người khác bị thương.

Danh tính cán bộ công an và 2 người dân bị thương chưa được công bố. Cả 3 nạn nhân trong vụ nổ súng đang được điều trị tại bệnh viện.