Vụ nam sinh viên giết lái xe ôm (kỳ cuối): Vết trượt dài từ ham mê game

Vây bắt hung thủ gây án

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 5h sáng 13/11/2010, Công an tỉnh Hà Nam cũ nhận được tin báo tại khu vực tổ 15, phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam cũ (nay là phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình), người dân phát hiện một thi thể nam giới, trên mặt có nhiều vết thương.

Các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Phủ Lý, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Hà Nam cũ đã có mặt tại hiện trường và triển khai đồng loạt các mũi điều tra, truy tìm thủ phạm.

Cơ quan Công an xác định nạn nhân là anh Đ.Q.Đ. (SN 1974), trú phường Trần Hưng Đạo, TP Phủ Lý cũ, hành nghề lái xe ôm ở ngã ba cầu Hồng Phú, TP Phủ Lý cũ.

Quá trình xác minh, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, các trinh sát phát hiện đối tượng Trịnh Công Trường (SN 1992), trú xã Hà Lai, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá (nay là xã Lĩnh Toại, tỉnh Thanh Hoá), là sinh viên Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ, có nhiều dấu hiệu bất minh về thời gian.

Đối tượng Trịnh Công Trường thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an tỉnh Hà Nam cũ).

Khi các trinh sát tìm đến Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ thì được biết Trường là một sinh viên ham chơi cờ bạc, game, bi-a và đang nợ nần chồng chất. Đúng hôm vụ án xảy ra, có người thấy Trường vội vàng về khu nhà trọ thay quần áo rồi bỏ đi ngay từ đêm hôm đó.

Xác định Trịnh Công Trường là nghi phạm chính và có thể đã bỏ trốn trong đêm, cơ quan điều tra đã huy động các tổ công tác tập trung về hướng tỉnh Thanh Hóa truy bắt.

Đến 5h sáng 14/11/2010, tổ công tác Công an tỉnh Hà Nam cũ đã vây bắt được đối tượng Trịnh Công Trường tại phường Phú Sơn, TP Thanh Hoá cũ khi hắn đang đón taxi tiếp tục bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, Trường cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bị đòi nợ tiền chơi game, gã sinh viên giết xe ôm cướp tài sản

Theo lời khai của Trường, khoảng 21h30 ngày 12/11/2010, sau khi ăn cơm tối, Trường đã ra cổng Trường Cao đẳng Thuỷ Lợi Bắc Bộ để chơi bi-a, sau đó chơi điện tử tại một quán internet. Trước khi đi, Trường cầm theo con dao bấm trong người với lý do để phòng thân.

Khi đến quán internet quen để chơi game, Trường bị chủ quán hối thúc phải trả món nợ 3 triệu đồng mà Trường nợ trước đó cộng với tiền lãi lên tới gần 4 triệu. Bị đòi món nợ lớn, Trường bỏ ra ngoài nghĩ cách kiếm tiền trả nợ.

Khi đi bộ đến ngã ba cầu Hồng Phú, TP Phủ Lý cũ, Trường này ý định thuê xe ôm lừa vào khu vực vắng vẻ để cướp. Do đêm muộn, trời rét buốt nên những người hành nghề xe ôm đều đã trở về nhà. Tìm mãi Trường mới thấy một tài xế là anh Đ.Q.Đ. đang chào mời khách.

Thực nghiệm điều tra vụ án đối tượng Trịnh Công Trường (Ảnh: Công an Hà Nam cũ).

Trường đề nghị anh Đ. chở hắn về Trường Cao đẳng Thuỷ Lợi Bắc Bộ, yêu cầu đi đường tắt cho nhanh. Anh Đ. đồng ý chở Trường đi theo đúng tuyến đường hắn yêu cầu. Khi đến đoạn đường vắng, Trường bất ngờ rút dao đâm vào cổ nạn nhân. Thấy lái xe loạng choạng ngã ra đường, hắn tiếp tục dùng gạch, đá đập vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi sát hại anh Đ., Trường lục soát lấy ví, điện thoại di động và xe máy của nạn nhân đi về khu nhà trọ rồi thay quần áo chạy xe đi Thanh Hóa.

Trên đường đi, khi đi qua cây cầu ở Ninh Bình, Trường dừng xe vứt chiếc mũ bảo hiểm và toàn bộ giấy tờ tùy thân của anh Đ. cùng con dao gây án xuống sông. Tới Thanh Hóa, hắn mang chiếc xe đến hiệu cầm đồ được 4 triệu đồng.

Ngay sau đó đối tượng bị bắt.

Khi bước chân vào học tập tại Trường Cao đẳng Thuỷ Lợi Bắc Bộ, Trịnh Công Trường được gia đình đặt rất nhiều kỳ vọng. Tiếc rằng chỉ vì ham mê game, bi-a… nam sinh viên đã biến thành con nợ rồi trở thành hung thủ giết người.

Ngày 25/3/2011, Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam cũ tuyên phạt Trịnh Công Trường mức án tù chung thân.